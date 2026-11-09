به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اسلامی، بعد از ظهر دوشنبه، در حاشیه بازدید از نمایشگاه دستاوردهای صلح‌آمیز صنعت هسته‌ای در تالار شیخ کلینی حرم حضرت عبدالعظیم (ع)، اظهار کرد: رادیوداروهای تولید داخل به‌طور منظم و سرِ موعد به ۲۳۰ مرکز پزشکی ارسال می‌شود و سالانه حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از این خدمات استفاده می‌کنند.

وی با اشاره به تلاش دشمن برای متوقف‌کردن پیشرفت هسته‌ای ایران افزود: طرح ادعای تلاش ایران برای ساخت بمب اتم، با هدف موجه جلوه‌دادن فشارها و محروم‌کردن مردم از دستاوردهای این فناوری انجام می‌شود؛ ازاین‌رو باید خدمات و محصولات صنعت هسته‌ای به‌درستی و به شکلی باورپذیر برای مردم روایت شود.

رئیس سازمان انرژی اتمی ادامه داد: برپایی نمایشگاه‌ها فرصتی فراهم می‌کند تا دانش‌آموزان، معلمان و دیگر اقشار مردم با دستاوردهای این صنعت از نزدیک آشنا شوند و شناخت آن‌ها به روایت‌های رسانه‌ای محدود نماند.

اسلامی با اشاره به کاربردهای فناوری هسته‌ای در زندگی مردم گفت: پرتودهی محصولات و پردازش پلاسمایی از جمله ظرفیت‌هایی است که به خدمات و محصولات قابل استفاده تبدیل شده و آثار آن برای مردم قابل مشاهده است.

وی خاطرنشان کرد: آشنایی نزدیک مردم با گستره کاربردهای فناوری هسته‌ای، به درک بهتر اهمیت این صنعت و علت مخالفت دشمنان با پیشرفت‌های ایران کمک می‌کند.