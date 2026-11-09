به گزارش خبرنگار مهر، اسفندیار صادقی ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح رسمی مدارس حفظ قرآن کریم در باشگاه فرهنگیان تبریز، با اشاره به ضرورت تقویت تربیت قرآنی در مدارس اظهار کرد: هدف از راه‌اندازی این مدارس صرفاً آموزش حفظ آیات نیست، بلکه پرورش نسلی است که آموزه‌های قرآن در اخلاق، رفتار و زندگی فردی و اجتماعی آن‌ها نمود داشته باشد.

وی با اشاره به اجرای برنامه تربیت ۱۰ میلیون حافظ قرآن در کشور، این طرح را بخشی از تلاش برای تقویت هویت قرآنی جامعه و گسترش معارف اسلامی در میان نسل آینده دانست.

مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان‌شرقی با تشریح گستره اجرای این برنامه گفت: مدارس حفظ قرآن در پنج ناحیه تبریز و ۳۵ منطقه شهرستان‌های استان فعالیت می‌کنند که از این تعداد، ۱۰ مدرسه در نواحی پنج‌گانه تبریز و ۲۹ مدرسه در سایر مناطق استان مستقر هستند.

صادقی با اشاره به امکانات آموزشی این طرح افزود: در حال حاضر ۱۰۰ کلاس درس به برنامه حفظ قرآن اختصاص یافته و ۹۳ مربی در آموزش دانش‌آموزان مشارکت دارند. مجموع دانش‌آموزان تحت پوشش این برنامه نیز به ۲ هزار و ۵۷۰ نفر رسیده است.

وی برگزاری دوره‌های توجیهی برای مدیران مدارس، دانش‌آموزان و والدین را از اقدامات انجام‌شده برای اجرای طرح عنوان کرد و گفت: با همکاری دارالقرآن‌ها و مشارکت مدیران نواحی و مناطق، روند ارزیابی و نظارت بر فعالیت مدارس حفظ قرآن دنبال می‌شود.

مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان‌شرقی با تأکید بر ضرورت توجه به ابعاد تربیتی این برنامه خاطرنشان کرد: موفقیت مدارس حفظ قرآن تنها با شمار آیات حفظ‌شده سنجیده نمی‌شود، بلکه هدف اصلی، تربیت دانش‌آموزانی است که مفاهیم قرآنی در منش و مسئولیت‌پذیری آن‌ها تأثیرگذار باشد.

صادقی اظهار کرد: مدرسه قرآنی باید علاوه بر آموزش و حفظ آیات، زمینه پرورش انسان‌هایی با اخلاق و رفتار قرآنی را فراهم کند.