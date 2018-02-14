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۲۵ بهمن ۱۳۹۶، ۱۱:۳۹

با مودم بی سیم؛

دزدگیر قابل حمل ساخته شد

دزدگیر قابل حمل ساخته شد

به تازگی دزدگیر قابل حملی مجهز به حسگر نور و مودم بی سیم ساخته شده که در صورت بروز خطر طی ۱۵ ثانیه به کاربر پیام هشدار می فرستد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، شرکت Simtek دستگاه دزدگیری به نام Duo عرضه کرده که قابل حمل است و با اینترنت بی سیم نیز همخوان می شود.

برای استفاده از Duo کافی است آن را روشن کرده و در مکانی تاریک برای محافظت از وسایل مانند جعبه جواهرات قرار داد.  تا زمانیکه فضا تاریک باشد، هیچ اتفاقی نمی افتد اما اگر فردی سعی کند به این فضا دسترسی یابد، حسگرهای نور و حسگر حرکتی مادون قرمز دستگاه هرنوع اختلالی را رصد می کنند.

دستگاه طی ۱۵ ثانیه این دستگاه یک پیام هشدار به موبایل iOS یا اندروید کاربر می فرستد.

تا زمانیکه کاربر در مکانی تحت پوشش حوزه اینترنت بی سیم باشد، می تواند این پیام را دریافت کند.

به گفته سازندگان  Duo، مودم بی سیم و جهانی دستگاه در ۲۰۰ کشور کار می کند.  

برق مورد نیاز دستگاه به وسیله یک باتری لیتیوم یونی یکپارچه تولید می شود که هر شارژ آن یک سال طول می کشد. میزان شارژ باتری روی دستگاه و اپلیکیشن آن مشخص می شود.

کد مطلب 4227602
شیوا سعیدی

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