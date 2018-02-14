پوتین و ملک سلمان درباره موضوعات بسیار مهمی گفتگو کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در تماس تلفنی با سلمان بن عبدالعزیز پادشاه سعودی اوضاع منطقه خلیج فارس و بسیاری از موضوعات مهم و مشترک میان دو کشور را مورد رایزنی قرار داد.

در بیانیه صادره از سوی کرملین آمده است: در این گفتگوی تلفنی میان رئیس جمهور روسیه و ملک سلمان درباره اوضاع سوریه، توسعه هماهنگی میان دو کشور در بازار انرژی جهانی مورد رایزنی قرار گرفت.

بحران میان قطر و چهار کشور عربی و همکاری نظامی و فناوری مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

همچنین درباره موضوعات اقتصادی و تجاری نیز گفتگو شد.

کرملین بیان کرد: پادشاه عربستان روابط میان قطر با دیگر کشورها را مورد توجه قرار داد و طرف روسی نیز اعلام کرد که اوضاع بحرانی بر وحدت تلاش های مبارزه با خطر تروریسم و ثبات خاورمیانه تاثیر می گذارد و منجر به وحدت در این زمینه نمی شود.