تعداد فقرا رو به افزایش است/پیشنهاد مددکاری به همسر شهید حججی

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز فتاح در دیدار صبح امروز خود با خانواده شهید محسن حججی، با اشاره به اینکه حضور پر شور مردم در مراسم تشییع و نیز یادبودهای مختلفی که برای این شهید بزرگوار در اقصی نقاط کشور برگزار شد، نشان از محبت مردم به شهید حججی دارد، اظهار داشت: این از الطاف خداوند به شهید حججی بود که محبت او را در دل همه مردم انداخت.

وی ادامه داد: استقبال از مراسم هایی که برای شهید حججی برگزار می شد به حدی بود که برخی اوقاف کنترل مراسم از دست ما خارج می شد و همه اینها اثبات می کند علاقه به شهدا روز به روز در بین مردم ما افزایش می یابد.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) افزود: امثال حاج قاسم سلیمانی ها از حریم ولایت و آرمان های انقلاب اسلامی دفاع می کنند و امیدوارم خدا امثال او را برای ما حفظ کند.

وی تصریح کرد: این مرد بزرگوار یک جمله مهم دارد که می گوید « شهید زنده است و هرچه هست متلعق به شهداست» که همین روحیه حاج قاسم سبب شده تا او نیز در دل همه دلسوزان اسلام و انقلاب جاداشته باشد.

فتاح با بیان اینکه شهید حججی نیز مدافع اسلام و مدافع حرم بوده است، گفت: همین نکته سبب شده تا او در پیشگاه خداوند جایگاه ویژه ای داشته باشد و عزیز باشد.

وی با اشاره به نقش خانواده شهدا در نزد افکار عمومی، اظهار داشت: خانواده شهدا در دید مردم قرار دارند و گفتار آنها می تواند بر مردم موثر باشد.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) افزود: با توجه به اینکه شهدا به یک ملت تعلق دارند و فقط مختص خانواده نیستند،‌ بنابراین این مسئله می تواند خانواده شهدا را در معرض امتحان الهی قرار دهد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه فقر در جامعه افزایش پیدا کرده است و هروز نیز به تعداد فقرا در کشور ما افزوده می شود، تصریح کرد: ما نیاز به مددکاران بیشتری برای رسیدگی به امور افراد تحت پوشش خود نیاز داریم و با توجه به اینکه مددکاری یکی از ویژگی های شهداست، پیشنهاد می کنم همسر شهید حججی فعالیت مددکاری خود را در کمیته امداد آغاز کند.