بخشی ازمنابع صندوق توسعه ملی به تقویت بنیه دفاعی اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه نوبت عصر روز شنبه مجلس شورای اسلامی نمایندگان با تصویب بندی از لایحه بودجه ۱۴ هزار میلیارد تومان از منابع صندوق را به تقویت بنیه دفاعی و مناطق زلزله زده اختصاص دادند.

در بخش در آمدی این تبصره مقرر شده بود، به‌منظور تحقق اهداف مندرج در قانون برنامه ششم توسعه، به دولت اجازه داده می‌شود معادل مبلغ یکصد و چهل و سه‌هزار و هفتصد و پنجاه میلیارد (۱۴۳.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال از ورودی سال ۱۳۹۷ صندوق توسعه ملی برداشت و منابع حاصله را به ردیف درآمد عمومی به شماره طبقه‌بندی ۳۱۰۷۰۵ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.

در بخش هزینه ای این تبصره نیز مقرر شد، معادل مبلغ واریزی از محل جداول و ردیف‌های هزینه‌ای این قانون به تقویت بنیه دفاعی، کمک به بازسازی مناطق زلزله‌زده و سیل‌زده، تولید واکسن پنوموکوک (سینه پهلو) و روتاویروس (عفونت کودکان)، برنامه اجرائی اصلاح برق خوزستان و مقابله با ریزگردها، طرحهای آبرسانی روستایی- عشایری و توسعه شبکه‌های آن، طرحهای آبیاری تحت فشار، کم‌فشار و سامانه‌های نوین آبیاری، طرحهای آبخیزداری و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اختصاص یابد.

مبلغ ارزی مذکور برای صندوق توسعه ملی بازگشت از منابع محسوب می‌شود. تبدیل دلار به ریال منابع موضوع این بند زیر نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت می‌گیرد. هرگونه پرداخت در غیر از موارد مشخص شده از جمله حقوق و دستمزد و جابه‌جایی اعتبارات این بند ممنوع است. اعتبارات مربوط به آبرسانی به روستاها و عشایر و آبیاری تحت فشار در سه‌ماهه اول سال ۱۳۹۷ و بر اساس شاخص بین استانهای کشور توزیع و ابلاغ می شود.