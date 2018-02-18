صادرات فرش دستباف کاهش یافت/تقلیل فهرست قالیبافان بیمه شده

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل چمنی در نشست خبری خود با خبرنگاران، با بیان اینکه در دنیا ایران را به نام فرش دستباف می شناسند گفت: فرش دستباف در گذشته اقتصاد اول ایران بوده و بیشترین اشتغال در بخش خصوصی در کشور متعلق به فرش بوده و ٥ میلیون نفر از این حوزه ارتزاق دارند.

رییس اتحادیه صادرکنندگان فرش دستباف با بیان اینکه فرش دستباف به صورت مستقیم می تواند دو میلیون شغل به خود اختصاص دهد؛ افزود: با توجه به این شرایط از سال های گذشته در حوزه تولید و صادرات در دنیا حرف اول را می زنیم؛ پس اگر بخواهیم آمار واقعی بدهیم باید گفت میزان صادرات افزایش نیافته است؛ البته مشکل به تولید برمی گردد.

وی تصریح کرد: واقعیت های فرش دستباف هر چقدر تلخ باشد باید گفته شود؛ البته وضعیت تولید و اشتغال هم بدتر شده است. این در حالی است که صادرات از نظر ارزشی و وزنی کاهش یافته است.

به گفته چمنی، تولیدکننده باید تلاش کند ولی علیرغم قانون جدید بیمه قالیباف نیاز به تصییح دارد؛ چراکه در سال های قبل ٥٠٠ هزار نفر بیمه شده داشتیم ولی ظرفیت بیمه کردن دو میلیون نفر را داشتیم؛ ولی با طرح پایش بیمه شدندگان، تعداد دارندگان بیمه تعدیل شده است.

وی افزود: در یکی از بهترین مکان های تهران که محل عبور و مرور گردشگران است، فرش های دستباف نفیس ایرانی را نمایش خواهیم داد. این در حالی است که فضا برای ورود گردشگران بیشتری به تبریز در سال ٢٠١٨ فراهم خواهد شد.

رییس اتحادیه صادرکنندگان فرش با بیان اینکه میزان تولید فرش دستباف کم شده و مراجعه خریداران خارجی فرشکاهش یافته است گفت: باید دیپلماسی فرش را از طریق رایزنان توسعه داد.

وی اظهار داشت: با سفرای خارجی هماهنگ شده تا تصویر نفر اول هر یک از کشورهای خارجی را با فرش دستباف ببافیم. امیدواریم این سفیری برای فرش دستباف ایرانی باشد.

چمنی از برنامه ریزی برای بازدید سفرای کشورهای خارجی از کارگاههای تولید فرش دستبلف خبر داد ر گفت: در رویداد تبریز ٢٠١٨، تلاش داریم فرش دستباف را معرفی کنیم تا زمینه برای صادرات این هنر- صنعت اصیل ایرانی مهیا شود.