مجموعه داستان کوتاه «از حیاط تا حیات» منتشر شد

سحر فرخی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به انتشار مجموعه داستان کوتاه از حیاط تا حیات، اظهار کرد: این کتاب در ۷۱ صفحه توسط انتشارات آذر تورک نشر و با قیمت ۱۲ هزار تومان در اختیار خوانندگان قرار گرفته است.

وی همچنین در ادامه به موضوعات مجموعه داستان کوتاه "از حیاط تا حیات" اشاره کرد و افزود: من اکثر داستان هایم را در موضوعات اجتماعی نوشته ام و نقاشی این کتاب به عهده رفیقه خلیلی دیزجی بود.

نویسنده مجموعه داستان کوتاه از حیاط تا حیات با بیان اینکه از ۱۳سالگی فعالیت خود را در زمینه داستان نویسی شروع کرده است، خاطرنشان کرد: یک روز منزل بودم که مردی زنگ در را به صدا در آورد، وقتی در را باز کردم چند کتاب در دست برای فروش داشت و من همان رمان ناتمام خود را به همان مردی که از نشریه آسمان آمده بود دادم یک ماه بعد مرا به همان نشریه فرا خواندند که با سردبیر این نشریه جلال شمع سوزان آشنا شدم و وی مرا با داستان کوتاه آشنا کرد وقتی یک داستان کوتاه نوشتم، جلال شمع سوزان مرا به داود خدایی معرفی کرد و اکنون ۹ سال است که در جلسات این استاد حضور یافته و مشغول نوشتن داستان کوتاه هستم.

فرخی مقدم ادامه داد: مجموعه داستان کوتاه از حیاط تا حیات حاوی شش داستان کوتاه با عنوان های لکه ی سیاه، مرگ در آینه، از حیاط تا حیات، پسرک گل فروش، اولین بوق ماشین و نهنگ آبی است.

گفتنی است سحر فرخی مقدم متولد ۱۳۶۹ در تبریز و کارشناس مدیریت صنعتی است.