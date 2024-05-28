سازمان محیط زیست محدودیتی برای پژوهش ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی سلاجقه در جلسه همفکری با رؤسای انجمن‌ها و اتحادیه‌های علمی دانشگاهی، با تسلیت به مناسبت شهادت شهید جمهور، حضرت آیت الله رئیسی و هیأت همراه در سانحه سقوط بالگرد، اذعان داشت: خدا را شاکرم در روزهایی که غم سنگینی بر دل همه ما وجود دارد فرصتی پیش آمد تا در خدمت اساتید و صاحبنظران باشیم، آنچه اتفاق افتاد بسیار جانکاه بود اما مردم در یک همه پرسی بزرگ ایشان را برای همیشه به عنوان یک رئیس جمهور شهید انتخاب کردند و این اتفاق در تاریخ کشور به ثبت رسید.

وی با اشاره به اینکه محیط‌زیست بدون دانش و فناوری معنا و مفهومی ندارد، افزود: محیط زیست دنیا در مرز دانش و فناوری حرکت می‌کند به همین دلیل ما با اعتقاد به ظرفیت علمی در راستای حل مشکلات گام برمی‌داریم و از انجمن‌های علمی می‌خواهیم که برای مشکلات محیط زیستی کشور راه حل ارائه دهند.

سلاجقه ادامه داد: در خصوص تغییر اقلیم طبق برنامه هفتم ۱۵ درصد این برنامه به صورت مستقیم به سازمان حفاظت محیط زیست مربوط است و در این بحث از ظرفیت انجمن‌ها استفاده کردیم که بسیاری از کمیته‌ها و کارگروه‌ها در این حوزه مشارکت کردند.

معاون رئیس جمهور اضافه کرد: با ایجاد هاب تغییر اقلیم کشور و ارتقا مجموعه پژوهشکده و همچنین راه اندازی پارک علم و فناوری نیاز به توانمندی‌ها و ظرفیت‌های انجمن‌های علمی داریم تا بتوانیم برای مسائل و مشکلات این حوزه راه حل‌های علمی داشته باشیم، همچنین ما از لحاظ بانک ژن، ذخایر ژنتیکی بسیار قوی داخل کشور داریم.

سلاجقه درباره فراخوان عناوین پایان نامه و رساله دکتری و لزوم مشارکت دانشجویان، گفت: سازمان با داشتن حدود ۲۷۰ لایه اطلاعاتی و سازماندهی فرآیندها یکی از قوی‌ترین سامانه‌ها را در بین دستگاه‌های اجرایی کشور دارد که باید در اختیار تمام مجموعه‌های علمی کشور قرار گیرد و ما در این زمینه هیچ گونه محدودیتی اعمال نمی‌کنیم.

وی بیان داشت: ۱۵ درصد برنامه تغییر اقلیم در برنامه هفتم به صورت مستقیم به سازمان حفاظت محیط زیست مربوط استرئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: در خصوص ظرفیت‌های مشارکت بین الملل پس از وزرات امور خارجه با عضویت در بیش از ۵۴ کنوانسیون و بحث‌های الحاقی و پروتکل‌ها بیشترین مناسبات بین المللی را در بین دستگاه‌های کشور داریم و این ظرفیت کاملاً در اختیار انجمن‌های علمی کشور است.

استانداردهای محیط زیستی به ویژه در حوزه‌های بین رشته‌ای باید دقیق‌تر انجام گیرد

همچنین در این جلسه امین پاداش، رئیس انجمن مدیریت و مهندسی بهداشت ایمنی و محیط زیست ایران با تاکید بر اینکه برای فعالیت در حوزه‌های علمی باید به استانداردهای علمی توجه داشته باشیم، تصریح کرد: استانداردهای محیط زیستی به ویژه در حوزه‌های بین رشته‌ای باید دقیق‌تر انجام گیرد و در این زمینه انجمن‌های علمی می‌توانند در به روز رسانی و حتی تهیه این استانداردها به سازمان حفاظت محیط زیست کمک کنند.

در ادامه محمد حسن نامی، رئیس انجمن ژئوپلتیک ایران نیز در این جلسه با اشاره به لزوم مشخص شدن اولویت‌های پژوهشی در سازمان حفاظت محیط زیست، ادامه داد: تعیین اولویت‌های پژوهشی می‌تواند به انجمن‌های علمی در ارائه خدمات پژوهشی مناسب به سازمان حفاظت محیط زیست یاری رسانند.

همچنین علی اصغر طالبی کدهدوئی، رئیس انجمن حشره شناسی ایران در ادامه با اشاره به نقش حشرات و بندپایان در زندگی ما انسان‌ها و تداوم حیات بر روی کره زمین، گفت: یکی از جدی ترین مسائل ما در کشور در عصر حاضر و حتی در آینده بحث آفت ها خواهد بود و ما باید برای مقبله با این مساله برنامه ریزی داشته باشیم.

وی تصریح کرد: مطابق مطالعات بین المللی کشورهای جنوب آسیا از سال ۱۹۶۰ تا ۲۰۲۰ نزدیک به ۴۳۲ میلیارد دلار از حمله آفت ها زیان اقتصادی دیده اند این در حالیست که این رقم در کشورهای آمریکای جنوبی ۲۰۴ میلیارد دلار است و در کشورهای آمریکای شمالی به رقم باور نکردنی ۶.۱ تریلیون دلار می‌رسد و ما حتماً باید برای این مسائل و نحوه مقابله با آنها در کشور برنامه داشته باشیم.

وی اظهار داشت: پیشنهاد می‌کنم که سازمان حفاظت محیط زیست حتماً در قرنطینه‌های کشور نماینده داشته باشد و ما برای اینکه ابعاد این موضوع را برای مردم تبیین کنیم نیازمند یک گروه مستند نگاری در درون سازمان محیط زیست هستیم تا از این مساله جدی در سطح کشور چندین مستند تهیه کرده و آنها را به نمایش عمومی درآورد.

در این جلسه مهران حبیبی رضایی، رئیس اتحادیه علوم زیستی ایران نیز بر اهمیت تشکیل اتحادیه انجمن‌های علمی در کشور اشاره کرد و افزود: اتحادیه‌ها برای این تشکیل شدند کارهایی که انجمن‌ها نمی‌توانند انجام دهند را عملیاتی کنند.

وی یادآور شد: انتظار حمایت ویژه از اتحادیه‌ها داریم و در این راستا آموزش نیروی انسانی و حمایت از فرآیند آموزش برای ما بسیار ارزشمند است.

وی پارک‌های ملی را بستری برای فعالیت‌های علمی و پژوهشی دانشجویان و اساتید دانست و همکاری سازمان حفاظت محیط زیست برای استفاده بدون مانع از این مناطق برای توسعه فعالیت‌های علمی را بسیار مهم برشمرد.

همچنین در این جلسه عبدالرضا کرباسچی، رئیس انجمن مهندسی و مدیریت پسماند ایران با اشاره به اینکه انجمن‌های علمی می‌توانند یاریگر سازمان حفاظت محیط زیست در انجام وظایف خود باشند، گفت: انجمن‌های علمی می‌توانند در حسن اجرای قوانین مدیریت پسماند به این سازمان کمک کنند.