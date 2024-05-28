به گزارش خبرنگار مهر، بازار داغ عمل‌های زیبایی در کشور، باعث شد تا اغلب جامعه پزشکی از رشته‌های مختلف، وارد این عرصه شوند؛ این در حالی است که انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی، به شدت از این وضع گلایه مند بوده و معتقد است که افراد دارای تخصص لازم در این حرفه، باید عمل زیبایی و پلاستیک انجام دهند.

آمار جهانی اعمال جراحی زیبایی نشان دهنده این است که جراحان پلاستیک، ۳۱ درصد از اعمال جراحی را در مطب و کلینیک انجام می‌دهند و ۲۰ درصد در مراکز جراحی محدود انجام می‌شود.

بابک نیکومرام رئیس انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی ایران، در واکنش به افزایش تقاضای جهانی برای اعمال جراحی، گفت: قسمت مهمی از آن به خاطر تبلیغات گسترده در فضای مجازی است و به کشور ما هم محدود نمی‌شود. اما نکته این است که بعضی کشورها آن را مدیریت کرده و قوانین و گایدلاین هایی به روز و کارآمد با کمک انجمن‌های مرتبط برای مدیریت اعمال جراحی زیبایی و حفظ سلامت مردم تدوین نموده اند که در کشور ما متأسفانه این گایدلاین ها وجود ندارد و برای آن برنامه ریزی نشده است.

به موجب مصوبه شماره ۱۵۵۷/۱۰۰ مورخ ۰۱/‏۱۲/‏۱۴۰۱‬ وزیر بهداشت، اتخاذ تصمیم در خصوص تعیین صلاحیت حرفه‌ای پزشکان و پیراپزشکان در شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی متمرکز گردید و از تاریخ ابلاغ مصوبه، تمامی مصوبات قبلی لغو شده است.

بر همین اساس، معاونت آموزشی وزارت بهداشت اعلام کرده است؛ در خصوص انجام اعمال جراحی زیبایی و یا اقدامات زیبایی به وسیله دستگاه لیزر توسط پزشکان عمومی، هیچ مجوزی صادر نشده است.

معاونت آموزشی وزارت بهداشت بر این موضوع تاکید دارد که هرگونه اقدامی از سوی پزشکان عمومی و متخصصین باید بر پایه برنامه آموزشی مصوب ایشان اعمال شود و در برنامه آموزشی پزشکی عمومی سرفصلی تحت عنوان جراحی‌های زیبایی وجود ندارد و هرگونه تغییری در برنامه آموزشی مستلزم طرح و اتخاذ تصمیم در شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی است.

سید نجات حسینی نایب رئیس انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی ایران، گفت: به عموم مردم آگاهی بدهیم که جراحان فوق تخصص پلاستیک و زیبایی، تنها کسانی هستند که به صورت قانونی می‌توانند انواع جراحی لیپوساکشن و لیپوماتیک را انجام دهند؛ چرا که در طول دوره سه ساله این آموزش‌ها را دیده‌اند و هر کسی نمی‌تواند بدون داشتن مدرک فوق تخصص جراحی پلاستیک این اعمال جراحی را انجام دهد.

وی افزود: برخی افراد غیر فوق تخصص و برخی تکنسین‌ها و…، با قیمت پایین، انواع عمل لیپوساکشن و…، را با همکاری مراکز جراحی انجام می‌دهند که به دلیل اینکه در این حوزه آموزش و دوره لازم را ندیده‌اند، بیمار دچار عوارض مختلف شدید شده و حتی منجر به مرگ فرد می‌شود.

در همین راستا، رئیس انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی ایران، به این موضوع تاکید دارد که فضای کسب و کار جراحانی که به طور قانونی و آکادمیک برای جراحی پلاستیک و زیبایی با خرج سرمایه‌های هنگفت کشور تربیت شده‌اند، تسهیل گردد.

به اعتقاد نیکومرام، گرایش مردم به عمل زیبایی، تغییر چهره و هزینه‌های سنگینی که بابت آن پرداخت می‌شود زنگ خطر جدی برای جامعه است.

وی افزود: در صورت عدم مهار سونامی جراحی زیبایی علاوه بر آسیب‌های اجتماعی و تغییر قیافه‌ها، باعث آسیب جدی به حوزه درمان و بلعیدن منابع انسانی و مالی اختصاص داده شده برای حوزه سلامت کشور منجر خواهد شد.

رئیس انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی ایران با اشاره به روی آوردن عموم پزشکان اعم از پزشکان عمومی، متخصص و فوق تخصص‌های غیر مرتبط به امور زیبایی به خصوص اعمال جراحی زیبایی، خواستار کنترل، نظارت و مداخله جدی و عاجل وزارت بهداشت به عنوان متولی سلامت جهت کاهش آسیب جدی به مردم در کشور شد.