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۸ خرداد ۱۴۰۳، ۹:۱۹

مهر گزارش می دهد؛

ماجرای منع پزشکان عمومی از انجام عمل‌های زیبایی

ماجرای منع پزشکان عمومی از انجام عمل‌های زیبایی

بنابر اعلام معاونت آموزشی وزارت بهداشت، در خصوص انجام عمل های زیبایی به وسیله دستگاه لیزر توسط پزشکان عمومی، هیچ مجوزی صادر نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، بازار داغ عمل‌های زیبایی در کشور، باعث شد تا اغلب جامعه پزشکی از رشته‌های مختلف، وارد این عرصه شوند؛ این در حالی است که انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی، به شدت از این وضع گلایه مند بوده و معتقد است که افراد دارای تخصص لازم در این حرفه، باید عمل زیبایی و پلاستیک انجام دهند.

آمار جهانی اعمال جراحی زیبایی نشان دهنده این است که جراحان پلاستیک، ۳۱ درصد از اعمال جراحی را در مطب و کلینیک انجام می‌دهند و ۲۰ درصد در مراکز جراحی محدود انجام می‌شود.

بابک نیکومرام رئیس انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی ایران، در واکنش به افزایش تقاضای جهانی برای اعمال جراحی، گفت: قسمت مهمی از آن به خاطر تبلیغات گسترده در فضای مجازی است و به کشور ما هم محدود نمی‌شود. اما نکته این است که بعضی کشورها آن را مدیریت کرده و قوانین و گایدلاین هایی به روز و کارآمد با کمک انجمن‌های مرتبط برای مدیریت اعمال جراحی زیبایی و حفظ سلامت مردم تدوین نموده اند که در کشور ما متأسفانه این گایدلاین ها وجود ندارد و برای آن برنامه ریزی نشده است.

به موجب مصوبه شماره ۱۵۵۷/۱۰۰ مورخ ۰۱/‏۱۲/‏۱۴۰۱‬ وزیر بهداشت، اتخاذ تصمیم در خصوص تعیین صلاحیت حرفه‌ای پزشکان و پیراپزشکان در شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی متمرکز گردید و از تاریخ ابلاغ مصوبه، تمامی مصوبات قبلی لغو شده است.

بر همین اساس، معاونت آموزشی وزارت بهداشت اعلام کرده است؛ در خصوص انجام اعمال جراحی زیبایی و یا اقدامات زیبایی به وسیله دستگاه لیزر توسط پزشکان عمومی، هیچ مجوزی صادر نشده است.

معاونت آموزشی وزارت بهداشت بر این موضوع تاکید دارد که هرگونه اقدامی از سوی پزشکان عمومی و متخصصین باید بر پایه برنامه آموزشی مصوب ایشان اعمال شود و در برنامه آموزشی پزشکی عمومی سرفصلی تحت عنوان جراحی‌های زیبایی وجود ندارد و هرگونه تغییری در برنامه آموزشی مستلزم طرح و اتخاذ تصمیم در شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی است.

سید نجات حسینی نایب رئیس انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی ایران، گفت: به عموم مردم آگاهی بدهیم که جراحان فوق تخصص پلاستیک و زیبایی، تنها کسانی هستند که به صورت قانونی می‌توانند انواع جراحی لیپوساکشن و لیپوماتیک را انجام دهند؛ چرا که در طول دوره سه ساله این آموزش‌ها را دیده‌اند و هر کسی نمی‌تواند بدون داشتن مدرک فوق تخصص جراحی پلاستیک این اعمال جراحی را انجام دهد.

وی افزود: برخی افراد غیر فوق تخصص و برخی تکنسین‌ها و…، با قیمت پایین، انواع عمل لیپوساکشن و…، را با همکاری مراکز جراحی انجام می‌دهند که به دلیل اینکه در این حوزه آموزش و دوره لازم را ندیده‌اند، بیمار دچار عوارض مختلف شدید شده و حتی منجر به مرگ فرد می‌شود.

در همین راستا، رئیس انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی ایران، به این موضوع تاکید دارد که فضای کسب و کار جراحانی که به طور قانونی و آکادمیک برای جراحی پلاستیک و زیبایی با خرج سرمایه‌های هنگفت کشور تربیت شده‌اند، تسهیل گردد.

به اعتقاد نیکومرام، گرایش مردم به عمل زیبایی، تغییر چهره و هزینه‌های سنگینی که بابت آن پرداخت می‌شود زنگ خطر جدی برای جامعه است.

وی افزود: در صورت عدم مهار سونامی جراحی زیبایی علاوه بر آسیب‌های اجتماعی و تغییر قیافه‌ها، باعث آسیب جدی به حوزه درمان و بلعیدن منابع انسانی و مالی اختصاص داده شده برای حوزه سلامت کشور منجر خواهد شد.

رئیس انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی ایران با اشاره به روی آوردن عموم پزشکان اعم از پزشکان عمومی، متخصص و فوق تخصص‌های غیر مرتبط به امور زیبایی به خصوص اعمال جراحی زیبایی، خواستار کنترل، نظارت و مداخله جدی و عاجل وزارت بهداشت به عنوان متولی سلامت جهت کاهش آسیب جدی به مردم در کشور شد.

کد مطلب 6120893
حبیب احسنی پور

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    نظرات

    • عماد ایرانی IR ۱۴:۰۹ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۸
      1 0
      پاسخ
      شما هم نگران جیب خودتی نه مردم
    • سکایی IR ۱۱:۳۴ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۹
      0 2
      پاسخ
      سلام لطفا جلوی دخالت پزشکا عمومی در اعمال زیبایی را بگیرید عده زیادی آسیب دیدند خود من آسیب دیدم و دادگاه پر از آسیب دیده ها بود از پزشکان عمومی

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