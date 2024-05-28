به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری الجزیره، وزارت جنگ رژیم صهیونیستی با انتشار گزارشی به بررسی آماری خسارت‌های ناشی از حملات موشکی و پهپادی حزب الله لبنان که عملیات خود علیه رژیم صهیونیستی را بعد از آغاز تهاجم فراگیر این رژیم به غزه شروع کرده بود، منتشر کرد.

در این گزارش البته سعی شده است آمار و اطلاعات مربوط به تخریب زیرساخت‌های نظامی و اطلاعاتی در شمال سرزمین‌های اشغالی که هدف عمده حملات نیروهای مقاومت لبنان بوده، نادیده گرفته شود.

بر اساس این گزارش ۹۳۰ منزل و ساختمان مربوط به رژیم صهیونیستی در۸۶ منطقه صهیونیست نشین در شمال سرزمین‌های اشغالی در نتیجه حملات حزب‌الله خسارت دیده‌اند.

در این بیانیه به منطقه المنارة به عنوان یکی از بیشترین مناطق خسارت دیده از این حملات اشاره و تاکید شده است که از مجموعه ۱۵۵ واحد مسکونی در المناره، ۱۳۰ منزل منهدم شده است.

این گزارش می‌افزاید که ۱۲۴ منزل در شهرک صهیونیستی کریات شمونه نیز از زمان آغاز درگیری‌ها در شمال سرزمین‌های اشغالی آسیب دیده است.

حزب الله لبنان طی ماه‌های اولیه، عملیات خود را تنها منحصر به مناطق نظامی و امنیتی می‌کرد، اما بعد از حملات کور دشمن صهیونیستی به شهروندان و غیرنظامیان در جنوب لبنان و شهادت صدها نفر از لبنانی‌ها، مناطق مسکونی در شمال سرزمین‌های اشغالی را که در نتیجه فرار صهیونیست‌ها خالی از سکنه شده نیز هدف قرار داده است.