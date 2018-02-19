به گزارش خبرنگار مهر حدود ساعت ۹ صبح روز گذشته پس از آنکه اعلام شد هواپیمای ای تی آر آسمان که از مهرآباد عازم یاسوج بود، از صفحه رادار محو شد، گمانه زنی ها سقوط آن را نشان می داد که در همان دقایق ابتدایی کمیته بررسی سانحه بر اساس قانون به صورت خودکار تشکیل شد هرچند که رئیس جمهور نیز دستورات لازم را برای وزیر راه و شهرسازی صادر کرد.

با این حال اگرچه این نخستین بار نیست که در کشور ما سانحه هوایی دردناک رخ می دهد و مطمئنا آخرین بار نیز نخواهد بود اما این نخستین بار است که کمیته بررسی سانحه قرار است شفاف عمل کرده و نتایج بررسی ها را به رسانه ها مردم وافکار عمومی در همان زمان تشکیل کمیته اعلام کند.

به نظر می رسد بسیاری از مردم و رسانه ها از نحوه تشکیل کمیته بررسی سانحه و ۱۱ گروه تخصصی زیرمجموعه آن که هر کدام به طور تخصصی یک موضوع خاص را بررسی می کند، نداشته باشند. به همین منظور با مهرداد مسلمی معاون مدیرکل ایمنی پرواز سازمان هواپیمایی کشوری، زیرساخت های قانونی تشکیل کمیته بررسی سانحه هوایی و نحوه فعالیت زیرگروه های آن به گفت وگو پرداخته ایم.

مسلمی در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره تشکیل کمیته بررسی سوانح هوایی اظهار کرد: وقتی سانحه ای اتفاق می افتد بر اساس قوانین بین المللی، کمیته ای باید تشکیل شود و در آن دستگاه هایی که درگیر سانحه هستند باید حضور داشته باشند. سازمان هواپیمایی کشور سازنده، کشور بهره بردار آن هواپیما و کشوری که آن سانحه در آن اتفاق افتاده باید در این کمیته حضور داشته باشند.

وی ادامه داد: این کمیته بررسی سانحه هوایی، ۱۱ تیم اساسی زیرگروه دارد که به بررسی سانحه می پردازند. این تیم ها از مباحث علمی و عملیاتی گرفته تا شواهد انسانی و یافته های محیطی تا مباحث هواشناسی و تخصصی دیگر. بر اساس همین قانون جهانی، سال ۹۱ آیین نامه ای در هیئت دولت تصویب شد به نام آیین نامه بررسی سوانح جهانی که این آیین نامه همین مواردی که در دستورالعمل های جهانی آمده را به صرت یک آیین نامه به زبان فارسی مصوب کرده است.

معاون مدیرکل ایمنی پرواز سازمان هواپیمایی کشوری اظهار داشت: در این آیین نامه که به تصویب هیئت وزیران رسیده، آمده است که کمیته بررسی سانحه با ۱۱ تیم اساسی و زیرگروه این کمیته متشکل از کارشناسان و دستگاه های مربوطه برای بررسی سوانح هوایی تشکیل می شود که نظارت آن به عهده عالی ترین مقام صنعت هوانوردی (رئیس سازمان هواپیمایی کشوری) است و این ۱۱ تیم شامل گروههای عملیات پرواز، هواشناسی، مراقبت پرواز، شاهدان عینی، ثبت دستگاه های پروازی سازه، موتور، سیستم ها، اسناد و مدارک، عوامل انسانی و گروه تجسس و نجات می شود.

وی تأکید کرد: بسته به نوع سانحه ای که اتفاق می افتد این ۱۱ گروه و تیم اساسی تشکیل می شود که بسته به نوع هر گروه تعداد اعضای آن متفاوت است تنها ارگانی که از طرف سازمان جهانی هواپیمایی کشوری مسئول بررسی سانحه است، سازمان هواپیمایی کشوری است در این آیین نامه هم دقیقا به این موضوع اشاره شده است. ماده ۳ می گوید: سازمان هواپیمایی کشوری مسئول بررسی سوانح هوایی غیر نظامی در قلمروی خاک جمهوری اسلامی ایران می باشد و همکاری سازمان های ذی ربط در حین بررسی ماجرا الزامی است.

این مقام مسئول در سازمان هواپیمایی کشوری یادآور شد: بنابراین مسئول بررسی سازمان هواپیمایی کشوری است و بقیه دستگاه ها باید به آن کمک کنند و اینکه برخی دستگاه ها مانند ستاد مرکزی وزارت راه و شهرسازی اعلام کنند می خواهند کمیته حقیقت یاب تشکیل دهند، قانونی نیست و باید ذیل سازمان هواپیمایی کشوری باشد. از نظر سازمان جهانی هواپیمایی تنها اظهاراتی سندیت دارد که از طریق سازمان هواپیمایی کشوری ثبت و ضبط شده باشد.

وی خاطرنشان کرد: این آیین نامه در تاریخ ۳۰ مرداد سال ۹۱ و با استناد به ماده ۲۸ قانون سازمان هواپیمایی کشوری از سوی هیئت وزیران به تصویب رسیده است. این اسناد در ایکائو (سازمان جهانی هواپیمایی) نیز ثبت شده است.

مسلمی درباره نحوه فعالیت زیرگروه ها و تیم های بررسی کننده سانحه گفت: به عنوان مثال یکی از تیم هایی که تشکیل می شود گروه مراقبت پرواز است این گروه باید آخرین تماس هایی که با برج مراقبت داشته و نیز آخرین گراف هایی که در تماس های آن به ثبت رسیده است را دریافت و طبقه بندی کند. گروه هواشناسی نیز باید وضعیت آب و هوای منطقه محله سانحه و گزارش های قبل و بعد آن را بررسی کند. گروه عملیات پرواز باید مسیری که هواپیما در آن پرواز کرده است را بررسی کند گروه شاهدان عینی نیز می بایست از عوامل و شواهد انسانی محل حادثه جست وجو و بررسی کند تا سانحه را تشریح کند و ببیند آیا به عنوان مثال هواپیما در آسمان آتش گرفته و سپس سقوط کرده است یا اینکه ابتدا سقوط کرده و سپس آتش گرفته است.

وی ادامه داد: گروه ثبت پروازی زمانی فعالیتش آغاز می شود که جعبه سیاه هواپیما یافت می شود و به بررسی صحبت ها و پیاده سازی نوارهای مکالمات پرداخته و اطلاعات SPR را بازخوانی می کند و مشخص می شود در هر ثانیه این چه اتفاقی افتاده است. گروه های سازه، موتور و عوامل انسانی نیز هر کدام وظایقی دارند که مثلا گروه عوامل انسانی به بررسی وضعیت کروی پروازی به خصوص خلبان و کمک خلبان در چه حالتی بوده اند اگر زنده مانده اند، با خود آنها مصاحبه گرفته می شود و اگر متوفی باشند و نیاز به کالبدشکافی است، نتایج آن را از پزشکی قانونی دریافت و بررسی کنند.

گروه تجسس و آتش نشانی هم این موضوع را بررسی می کند که آیا گروه های امدادرسانی در زمان سقوط کار خود را به نحو احسن انجام داده اند یا خیر؛ این کلیاتی است در این گروه های یازده گانه انجام می شود از طرف سازمان هواپیمایی هم یک نفر به عنوان ناظر بر انجام اقدامات این گروه ها تعیین می شود که این فرد باید پاسخگو باشد و سایر گروه ها نیز ذیل آن کار می کنند. این فرد باید تمام اقدامات را برای رئیس سازمان هواپیمایی کشوری تشریح کند.

معاون مدیرکل ایمنی پرواز سازمان هواپیمایی کشوری اظهار داشت: در این سانحه اگرچه از نماینده شرکت سازنده ای تی آر برای حضور در گروه های بررسی سانحه دعوت شده است، اما بر اساس قوانین داخلی و بین المللی، نماینده سازمان هواپیمایی کشور سازنده (فرانسه) هم باید در کمیته بررسی سانحه حضور داشته باشد و آنچه وی اعلام می کند برای سازمان هواپیمایی کشور محل سانحه و ایکائو سندیت دارد.