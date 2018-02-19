وزیر آموزش و پرورش درباره حذف مدارس سمپاد به مجلس توضیح داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، سید محمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش در نشست صبح امروز کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، حذف آزمون مدارس سمپاد و نمونه دولتی را عاملی برای بازگشت نشاط و شادابی به دانش آموزان دانست.

این عضو کابینه دولت دوازدهم ضمن تشکر از نمایندگان مجلس برای احساس مسئولیت گفت: اولویت اصلی برای وزارت آموزش و پرورش، حذف آزمون مدارس استعدادهای درخشان ، حذف کتاب های کمک آموزشی و حذف کلاس های آمادگی برای آزمون است؛ بنابراین نباید نگرانی برای حذف مدارس سمپاد وجود داشته باشد.

وی با بیان اینکه آموزش مهارت های زندگی در مدارس به دلیل وجود این آزمون ها به فراموشی سپرده شده است، بیان کرد: دانش آموزان وقت کافی برای حضور در خانواده، طبیعت و بهره مندی از مسائل تربیتی را به دلیل وجود این آزمون ها ندارند؛ از هر ۱۷ دانش آموز تنها یک نفر می تواند وارد این مدارس شود و این خود عاملی برای استرس و اضطراب است.

وزیر آموزش و پرورش بیان کرد: مدارس برای موفقیت دانش آموزان در آزمون ورودی مدارس خاص، برنامه های تربیتی خود را کنسل می کنند و در برخی موارد عاملی برای سوءاستفاده سودجویان شده است در حالی که دانش آموز ۸ ساله نمی تواند این استرس را تحمل کند.

وی با اشاره به طرح شهاب افزود: این طرح ۴ سال مورد آزمایش قرار گرفت و قرار است دانش آموزان مستعد بدون جدا کردن و آثار مخرب آن، شناسایی شوند. برای آموزش دانش آموزان مستعد، با این طرح تمهیدات ویژه ای در نظر گرفته شده است.

بطحایی با بیان اینکه فضای مدارس باید تربیتی شود، بیان کرد: در برخی مدارس به معلمان اجازه صحبت درباره مسائل تربیتی داده نمی شود، چرا که می گویند وقت کافی برای آماده سازی دانش آموزان برای آزمون ورودی مدارس وجود ندارد؛ حتی بچه ها در پیش دبستانی نیز تست کار می کنند و این سوال مطرح است که دانش آموزان چه زمانی فرصت کافی برای تربیت می یابند؛ در پایه هفتم آزمون ورودی تمام مدارس، اعم از دولتی، غیردولتی، خاص، نمونه دولتی و ... حذف می شود.

وی تصریح کرد: سامانه ای طراحی کرده ایم که توسط آن شهریه ها و هزینه هایی که خانواده پرداخت می کنند، بررسی و نظارت می شود تا سوءاستفاده کنندگان نتوانند از این شهریه ها استفاده کنند و اجحافی برای دانش آموزان به وجود نیاید، خانواده ها نگرانی برای آموزش دانش آموزان مستعد نداشته باشند، آنها را تحت پوشش قرار خواهیم داد.

وزیر آموزش و پرورش دولت دوازدهم در پایان افزود: مدارس تیزهوشان، نمونه دولتی و خاص، طی ۳ سال آینده حذف می شوند و امکانات این مدارس به مدارس دولتی واگذار می شود؛ اگر چه طرح شهاب اشکالاتی دارد، اما در حال پیشرفت است. قرار بر این است که دانش آموزان مستعد هفته ای ۲ بار تحت آموزش ویژه و خاص قرار گیرند. این طرح تا اوایل مهرماه سال ۹۷ عملیاتی و ابلاغ می شود.