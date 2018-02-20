برگزاری جلسه ای دیگر با وزیر درباره سمپاد/پیگیری مطالبات فرهنگیان

به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته سید محمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش در نشست با اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، درباره حذف آزمون مدارس سمپاد و نمونه دولتی توضیحاتی ارائه داد.

وی در این نشست گفت: اولویت اصلی برای وزارت آموزش و پرورش، حذف آزمون مدارس استعدادهای درخشان، حذف کتاب های کمک آموزشی و حذف کلاس های آمادگی برای آزمون است؛ بنابراین نباید نگرانی برای حذف مدارس سمپاد وجود داشته باشد. دانش آموزان وقت کافی برای حضور در خانواده، طبیعت و بهره مندی از مسائل تربیتی را به دلیل وجود این آزمون ها ندارند؛ از هر ۱۷ دانش آموز تنها یک نفر می تواند وارد این مدارس شود و این خود عاملی برای استرس و اضطراب است. مدارس تیزهوشان، نمونه دولتی و خاص، طی ۳ سال آینده حذف می شوند و امکانات این مدارس به مدارس دولتی واگذار می شود؛ اگر چه طرح شهاب اشکالاتی دارد، اما در حال پیشرفت است. قرار بر این است که دانش آموزان مستعد هفته ای ۲ بار تحت آموزش ویژه و خاص قرار گیرند. این طرح تا اوایل مهرماه سال ۹۷ عملیاتی و ابلاغ می شود.

میرحمایت میرزاده سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی درباره بازتاب سخنان وزیر آموزش و پرورش در کمیسیون به خبرنگار مهر گفت: ما در این جلسه تنها به موضوع استعدادهای درخشان پرداختیم و موضوعات دیگر را به جلسات دیگری موکول کردیم. در عین حال قرار شد با توجه به اینکه نمایندگان باید در صحن و برای بررسی بودجه شرکت می کردند، جلسه دیگری نیز در این خصوص با وزیر برپا شود.

وی ادامه داد: در حوزه سمپاد با دلایلی که وزیر آوردند کمیسیون قانع شد که این روش در دنیا هم صورت می گیرد و تنها چند نفر سوال داشتند که چرا طرح به این سرعت اجرا شود و در مجموع صحبت این بود که ای کاش اطلاع رسانی بیشتری صورت می گرفت و بیشتر در این باره با کمیسیون تعامل صورت می گرفت اما کلیت طرح به جا بوده است و جزء سند تحول بنیادین است که همه برای اجرایی شدنش باید تلاش کنیم.

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی بیان کرد: بحث ما در این جلسه این بود که به برخی ابهامات پاسخ داده شود که برخی ابهامات برطرف شد و بخشی از ابهامات و سوال ها ماند برای جلسه دیگر. این جلسات قبلا هم با وزیر آموزش و پرورش به صورت مرتب برگزار می شده و چند وقتی است به خاطر تصویب بودجه به تعویق افتاده بود.

میرزاده درباره این موضوع که در این باره با کارشناسان نیز جلساتی برپا می شود نیز گفت: ما چندین جلسه با آموزش و پرورشی ها و کارشناسان داشته ایم و اتفاقا نظر آنها همین حذف آزمون بوده است و کیفیت بخشی به مدارس. اینکه طرح سنجش کیفی یا ارزشیابی توصیفی به درستی در مدارس اجرا نمی شود و این موضوع ناشی از این بود که تست زنی به مدارس اول ابتدایی هم کشیده شده بود. کمیسیون برای اینکه سند تحول بنیادین تحقق پیدا کند که خواهان کیفیت واقعی در امر آموزش و پرورش است، تمام تلاش خود را می کند.

وی درباره دیگر موضوعاتی که در دستور کار این کمیسیون برای پیگیری است نیز گفت: ما مهمترین اولویتمان این است پرداخت مطالبات فرهنگیان که از جانب خزانه کم لطفی شده است را پیگیری کنیم که بخشی از پرداخت حق التدریسی ها دیروز و امروز صورت گرفته است و سعی می کنیم پیگیری امان ادامه داشته باشد تا بیش از این شرمنده فرهنگیان نشویم. پس از آن بحث مربوط به کیفیت بخشی مسائل پژوهشی و عمرانی در دستور کارمان است که امیدواریم در این باره خبر خوش به زودی داشته باشیم.