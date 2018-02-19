کتاب «نظریه و مشاهده در علوم اجتماعی» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «نظریه و مشاهده در علوم اجتماعی از دیدگاه علامه طباطبایی، شهید مطهری و آیت الله جوادی آملی» به قلم حجت الاسلام و المسلمین قاسم ابراهیم پور و به همت انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) منتشر شد.
از دیدگاه فلسفه اسلامی، نظریههای تجربی، عقلی، شهودی و نقلیای قابل تصورند که هر یک معطوف به سطحی از واقعیت اجتماعی است، و می توان در تبیین یا تفسیر پدیدههای اجتماعی و همچنین انتقاد و تجویز از آنها بهره برد.بنابراین فرایند نظریهپردازی و نظریهآزمایی در هر یک از این نظریهها متفاوت است و روششناسی متناسب با خود را می طلبد.
در این نوشتار تلاش شده است که یکی از مبانی معرفتی علم (رابطه نظریه و مشاهده) از منظر فلاسفه غربی و مسلمان بررسی گردد. این تلاش می تواند ظرفیت های فلسفه اسلامی را برای تولید علوم اجتماعی معرفی کند.
کتاب «نظریه و مشاهده در علوم اجتماعی» در ۱۸۷ صفحه و به قیمت ۱۴هزار تومان روانه بازار نشر شد.
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