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۱ اسفند ۱۳۹۶، ۱۰:۲۰

با موافقت میراث فرهنگی؛

دانشگاه خوارزمی مجری برگزاری آزمون جامع گردشگری شد

دانشگاه خوارزمی مجری برگزاری آزمون جامع گردشگری شد

با موافقت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور از این پس دانشگاه خوارزمی مجری سراسری برگزاری آزمون جامع هماهنگ گردشگری در کشور خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، با هماهنگی و پیگیری مجتبی جاودان مدیر دفتر ارتباط دانشگاه خوارزمی با صنعت گردشگری و موافقت معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور از این پس دانشگاه خوارزمی مجری سراسری برگزاری آزمون جامع هماهنگ گردشگری در کشور خواهد بود.

این آزمونها بصورت دوره ای و دو نوبت، سالانه برگزار می شود. در همین راستا، در ۲۷ بهمن ماه، مرکز آموزش‌های آزاد و مجازی دانشگاه، آزمون جامع هماهنگ گردشگری را در ۲۸ مرکز استانی و جزیره کیش برای حدود ۴۳۰۰ داوطلب برگزار کرد. توانمندی‌ها و برنامه‌های آتی دانشگاه در حوزه گردشگری به زودی ارائه می شود.

کد مطلب 4232294
زهرا سیفی

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