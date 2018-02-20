دانشگاه خوارزمی مجری برگزاری آزمون جامع گردشگری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با هماهنگی و پیگیری مجتبی جاودان مدیر دفتر ارتباط دانشگاه خوارزمی با صنعت گردشگری و موافقت معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور از این پس دانشگاه خوارزمی مجری سراسری برگزاری آزمون جامع هماهنگ گردشگری در کشور خواهد بود.

این آزمونها بصورت دوره ای و دو نوبت، سالانه برگزار می شود. در همین راستا، در ۲۷ بهمن ماه، مرکز آموزش‌های آزاد و مجازی دانشگاه، آزمون جامع هماهنگ گردشگری را در ۲۸ مرکز استانی و جزیره کیش برای حدود ۴۳۰۰ داوطلب برگزار کرد. توانمندی‌ها و برنامه‌های آتی دانشگاه در حوزه گردشگری به زودی ارائه می شود.