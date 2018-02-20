یک نوبت آزمون زبان برای داوطلبان دکتری پزشکی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، داوطلبان شرکت کننده در آزمون دکتری تخصصی و دکتری پژوهشی سال ۹۷ می توانند از شنبه ۲۶ اسفند تا ساعت ۲۴ یکشنبه ۲۷ اسفند با مراجعه به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی برای ویرایش فرم ثبت نام و تکمیل مدارک اقدام کنند.

داوطلبانی که تاکنون موفق به ثبت نام نشده اند نیز در بازه زمانی ۲۶ تا ۲۷ اسفند ۹۶ می توانند برای شرکت در آزمون ثبت نام کنند.

این زمان آخرین مهلت برای ثبت نام در آزمون زبان و ویرایش مدارک و اطلاعات است.

به منظور کمک به آن گروه از داوطلبان شرکت کننده در آزمون دکتری تخصصی و دکتری پژوهشی سال ۹۷ که در بازه تعیین شده موفق به اخذ گواهی زبان انگلیسی نشدند، مقرر شده است تا کارنامه آزمون زبان انگلیسی وزارت بهداشت (MHLE) دوره ۴۶ در تاریخ ۳۰ فروردین ۹۷ نیز برای شرکت در آزمون دکتری تخصصی و دکتری پژوهشی سال ۹۷ پذیرفته شود.

این گروه از داوطلبان باید ثبت نام خود را حداکثر تا تاریخ ۲۷ اسفند ۹۶ انجام دهند. چنانچه این افراد در آزمون زبان انگلیسی وزارت بهداشت (MHLE) در تاریخ ۳۰ فروردین ۹۷ نمره لازم را کسب کنند مجاز به شرکت در آزمون خواهند بود و در غیر اینصورت کارت ورود به جلسه برایشان صادر نخواهد شد.

این شرایط فقط شامل آزمون زبان انگلیسی وزارت بهداشت (MHLE) دوره ۴۶ (۳۰ فروردین ۹۷) است و سایر مدارک زبان انگلیسی را در بر نمی گیرد.

سایر مدارک TOLIMOو IELTS و TOEFL و MSRT طبق مندرجات دفترچه راهنما در صورتی که تاریخ آزمون آنها از ۲۰ بهمن ۹۴ تا ۲۰ اسفند ۹۶ باشد، برای شرکت در آزمون دکتری تخصصی معتبر هستند.