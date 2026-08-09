کلاهبردار ۸۴۰ میلیارد ریالی مسکن ملی در ابهر دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مرتضی عباسی گفت: پس از شکایت تعدادی از شهروندان مبنی بر کلاهبرداری فردی به بهانه فروش امتیاز مسکن ملی، رسیدگی موضوع در دستور کار ویژه کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان ابهر قرار گرفت.گفت

وی تصریح کرد: ماموران با انجام تحقیقات فنی گسترده موفق شدند این کلاهبردار را شناسایی و با هماهنگی قضایی، او را طی عملیاتی غافلگیرانه دستگیر کنند.

عباسی ادامه داد: متهم در بازجویی های صورت گرفته به اخذ بیش از ۸۴۰ میلیارد ریال از ۲۵ نفر از شهروندان ابهری به بهانه فروش امتیاز مسکن ملی اعتراف کرد.

فرمانده انتظامی استان زنجان با اشاره به معرفی متهم به مرجع قضایی جهت سیر مراحل قانونی ، از شهروندان خواست: پیش از هرگونه پرداخت وجه یا امضای قرارداد موضوع را از طریق مراجع قانونی ذی ربط استعلام کرده و به آگهی های مجازی ، وعده های غیر واقعی و پیشنهادهای فروش اعتماد نکنند.

کشف ۱۸۵ تن سیمان احتکاری در زنجان

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان زنجان از کشف ۱۸۵ تن سیمان احتکاری از سه واحد توزیع به ارزش ۱۱ میلیارد ریال در زنجان خبر داد.

حسین بدری گفت: در راستای اجرای طرح تشدید مبارزه با قاچاق کالا و روند مقابله با احتکار مقدار ۱۸۵ تن سیمان احتکار شده از سه واحد توزیع سیمان کشف شد.

وی افزود: در پی بررسی و رصد فعالیت واحدهای مرتبط ماموران موفق به شناسایی و کشف ۱۸۵ تن سیمان احتکاری شدند که به صورت غیر مجاز دپو و احتکار شده بود شده و کارشناسان ارزش ریالی کالای مکشوفه را ۱۱ میلیارد ریال برآورد کردند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان ضمن تاکید بر تداوم برخورد قاطع با قاچاقچیان و اخلالگران نظام اقتصادی از شهروندان خواست: در صورت اطلاع و مشاهده هرگونه فعالیت غیرمجاز از جمله قاچاق، احتکار، گرانفروشی و جرائم اقتصادی موضوع را از طریق ستاد خبری ۳۰۱۱۰ به پلیس امنیت اقتصادی گزارش کنند.