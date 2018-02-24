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۵ اسفند ۱۳۹۶، ۹:۱۵

با صدور پیامی؛

روحانی فرارسیدن روز ملی جمهوری استونی را تبریک گفت

روحانی فرارسیدن روز ملی جمهوری استونی را تبریک گفت

رئیس جمهوری اسلامی ایران با صدور پیامی، فرا رسیدن روز ملی جمهوری استونی را تبریک گفت. 

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران با صدور پیامی، فرا رسیدن روز ملی جمهوری استونی را تبریک گفت. 

روحانی در این پیام آورده است: 

«بسم الله الرحمن الرحیم

سرکار خانم کرستی کالیولاید

رئیس جمهوری استونی

فرا رسیدن روز ملی جمهوری استونی را به سرکار عالی و مردم آن کشور تبریک می‌گویم.

امیدوارم در پرتو تفاهم و تعامل طرفین، شاهد شکوفایی و گسترش بیش از پیش همکاری‌های دو کشور باشیم.

از خداوند متعال، سلامتی و موفقیت سرکار عالی و بهروزی و سربلندی مردم جمهوری استونی را مسألت دارم.

حسن روحانی

رئیس جمهوری اسلامی ایران» 

کد مطلب 4235122

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