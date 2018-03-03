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۱۲ اسفند ۱۳۹۶، ۱۶:۰۱

مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری یزد:

پدافند غیرعامل صلح آمیزترین و اثربخش ترین روش دفاعی است

پدافند غیرعامل صلح آمیزترین و اثربخش ترین روش دفاعی است

یزد ـ‌ مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری یزد گفت: پدافند غیرعامل صلح آمیزترین، اثربخش ترین و ارزان ترین روش دفاعی است.

به گزارش خبرنگار مهر، کارگاه آموزشی عمومی پدافند غیرعامل ویژه دبیران آمادگی دفاعی مدارس استان یزد که با حضور بیش از ۲۰۰ نفر از کارشناسان آموزشی و ضمن خدمت آموزش و پرورش و دبیران آمادگی دفاعی مدارس استان در مرکز ملی و خیّری مهارت آموزی زنده یاد جوکار برگزار شد، اظهار داشت: یکی از محورهای اساسی امنیت ملی با توجه به راهبردهای دفاعی کشور، موضوع پدافند غیرعامل است.

وی بیان کرد: با توجه به زمینه تهدیدات خصمانه دشمنان نظام که امروزه به شکل پیچیده، ترکیبی، متنوع، فناورانه و نوین به صورت بالقوه امنیت ملی، استقلال و تمامیت ارضی کشور را نشانه گرفته اند، اهمیت دفاع غیرنظامی و پدافند غیرعامل بیش از پیش بر همگان آشکار شده است.

طهماسبی ادامه داد: نگاه و توجه ویژه به پدافند غیرعامل کاهش تلفات انسانی، کاهش آسیب پذیری زیرساخت‌های ملی و مراکز حیاتی، حساس و مهم کشور را به دنبال خواهد داشت و اجرای دقیق سیاست‌های کلی نظام در امور پدافند غیرعامل موجب ارتقای پایداری ملی در همه ابعاد آن خواهد شد.

وی به بند هفتم از این سیاست‌ها مبنی بر فرهنگ سازی و آموزش عمومی در زمینه به کارگیری اصول و ضوابط پدافند غیرعامل در بخش های دولتی وغیر دولتی، پیش بینی مواد درسی در سطوح مختلف آموزشی و توسعه تحقیقات در زمینه پدافند غیرعامل اشاره و تاکید کرد: اگر آموزش را در اولویت اصلی این حوزه قرار دهیم، فرزندان ما از همان نوجوانی و جوانی با اصول و الزامات پدافند غیرعامل آشنا خواهند شد و خودشان به نحو شایسته از سرمایه های ملی و اجتماعی خود محافظت خواهند کرد.

طهماسبی خاطر نشان کرد: با افتتاح مرکز خیری و مهارت آموزی زنده یاد جوکار در منطقه آزادشهر یزد و با توجه به فراهم شدن زیرساخت های لازم، آمادگی کامل داریم تا همه دوره‌های آموزشی در حوزه پدافند غیرعامل را به صورت ملی در این مرکز برگزار کنیم.

کد مطلب 4242165

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