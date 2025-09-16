به گزارش خبرنگار مهر، فریبا خاکباز صبح سه شنبه در سومین نشست شورای پدافند غیرعامل استان یزد گفت: از آغاز نیمسال جدید تحصیلی، دو واحد درسی با موضوع «پدافند غیرعامل» در دانشگاه‌های استان ارائه خواهد شد، این درس در گام نخست به‌صورت اختیاری در برنامه آموزشی قرار می‌گیرد اما در صورت تکمیل کادر هیئت علمی، به دروس الزامی افزوده می‌شود.

مدیرکل پدافند غیرعامل یزد، در این نشست با اشاره به تجربه جنگ ۱۲ روزه، بر ضرورت مدیریت هوشمندانه تهدیدات نوین، تقویت هماهنگی میان دستگاه‌ها و حفظ امنیت جامعه تأکید و خاطرنشان کرد: در طول این بحران، اقداماتی چون تشکیل شورای امنیت استان، تقویت امنیت سایبری و غذایی و حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی در دستور کار قرار داشت، همچنین تلاش برای تأمین آرد و گندم، اجرای گشت‌های شهری و جلب مشارکت عمومی از جمله اقدامات انجام‌شده برای ارتقای سرمایه اجتماعی بود.

به گفته خاکباز، فرمانداران شهرستان‌ها در مقام رؤسای شورای پدافند محلی، نقش فعالی در اجرای طرح‌ها ایفا کرده‌اند.

وی افزود: موضوعاتی همچون ERP و DRP در استان دنبال می‌شود و بازنگری در سناریوهای جایگزین برای دستگاه‌های زیرساختی نیز در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به اهمیت آموزش‌های دانشگاهی در این حوزه گفت: ایجاد محتوای علمی و ارائه درس پدافند غیرعامل می‌تواند زمینه ارتقای دانش عمومی را فراهم کند، هم‌اکنون نیز تیمی ۸۰ نفره در حال گذراندن دوره‌های آموزشی هستند.

مدیرکل پدافند غیرعامل استان در ادامه از فعال‌سازی مجدد سامانه جامع صنایع خبر داد و گفت: این سامانه به منظور خوداظهاری ایمنی صنایع طراحی شده بود اما مدتی غیرفعال مانده بود، با توجه به شرایط اخیر و به‌ویژه وجود صنایع شیمیایی در یزد، این سامانه دوباره راه‌اندازی می‌شود تا نقش مؤثری در ارتقای تاب‌آوری و ایمنی صنعتی ایفا کند.

وی همچنین از تشکیل کمیته‌های تخصصی و بازدیدهای میدانی از شهرک‌های صنعتی به‌عنوان بخشی از اقدامات اجرایی خبر داد.