ستادهای نماز جمعه ولایت پذیری را در جامعه تبیین کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام روح الله فاطمی نسب روز پنجشنبه در جلسه ستاد نماز جمعه شهر آوج که در دفتر امام جمعه آوج برگزار شد با تبریک به مناسبت فرارسیدن میلاد با سعادت حضرت زهرا (س) اظهار داشت: زندگی حضرت زهرا (س) دارای آثار و برکاتی است که از جمله می‌توان به تفکر و اندیشه، عبرت آموزی، تقویت ایمان، الگو گرفتن، درس وحدت، ریشه یابی و حل مشکلات، احیای دین و ایمان، ارتباط با بزرگان و درس دین داری و تقوا نام برد.

وی افزود: جایگاه و مقامات دختر گرانقدر پیامبر اعظم(ص)، حضرت فاطمه زهرا(س) نزد پروردگار از نزول آیـــه تطهیر، آیه مباهله، آیه مودّت و سوره کوثر به دست می آید.

مسئول شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان قزوین با اشاره به اینکه یکی از مهم ترین ویژگی های حضرت زهرا (س) ولایت پذیری بود، عنوان کرد: حضرت زهرا (س) به اندازه‌ای از ولایت پذیری برخوردار بود که در این راه جان مبارک خود را فدا کرده و در این راه به شهادت هم رسیدند.

فاطمی نسب با اشاره به اینکه ستادهای نماز جمعه باید بتوانند با الگو قراردادن حضرت زهرا (س)، ولایت‌پذیری را در جامعه معرفی و نهادینه کنند، خاطرنشان کرد: نماز جمعه، تریبون امامت و ولایت است که به واسطه نقش و جایگاه مهمی که در جامعه دارد، همواره پیگیر تحقق منویات و رهنمودهای امام راحل و رهبر معظم انقلاب است.

وی تصریح کرد: در این زمینه ستادهای نماز جمعه وظیفه دارند تا با اقدامات جانبی و فعالیت‌هایی که در سراسر هفته انجام می‌دهند بتوانند مردم و به ویژه جوانان و نوجوانان را به سمت این نماز عبادی و سیاسی سوق دهند.

مسئول شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان قزوین بیان کرد: یکی از اولویت‌های ستادهای نماز جمعه راه‌اندازی معاونت جوانان و فعال کردن این معاونت است که خوشبختانه ستاد نماز جمعه آوج در این زمینه از اوضاع خوبی برخوردار است.

فاطمی نسب گفت: فعال شدن معاونت خواهران، اجرای طرح میز خدمت، راه‌اندازی نمایشگاه کتاب، مهد آدینه، مشاور حقوقی رایگان، فعال تر شدن حوزه روابط عمومی و نحوه انعکاس اخبار و غیره از موضوعاتی است که سبب ارتقا کمی و کیفی نماز جمعه می‌شود.