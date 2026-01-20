نقش ویژه سربازان در ارتقاء امنیت و آرامش جامعه

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین شعبانعلی صالحی‌نسب، رئیس اداره عقیدتی سیاسی نیروی زمینی ارتش در هجدهمین دوره جشنواره حضرت علی اکبر (ع)، جوان سرباز نزاجا با اشاره به اهمیّت و جایگاه سربازان اظهار کرد: کارکنان وظیفه الگوی جوانان و جزو گروه‌های مرجع جامعه هستند، چرا که نماد قانون‌مداری، انضباط و مسئولیت‌پذیری بوده و نقش ویژه‌ای در ارتقاء امنیت و آرامش در جامعه ایفا می‌کنند. انجام خدمت سربازی معمولاً با فداکاری، تحمل سختی و ترجیح منافع جمعی بر منافع فردی همراه است؛ ارزش‌هایی که جامعه به آن‌ها نیاز دارد و بسیار حائز اهمیّت است.

وی در ادامه با اشاره به تفکرات موجود درباره آینده جهان بیان کرد: ۲ تفکر سلطه‌گرایی و حق‌گرایی تفکراتی هستند که برای ساخت آینده جهان وجود دارند. در تفکر سلطه‌گرایی ساخت جهان مبتنی بر امکانات مادی و تجهیزات است ولی در تفکر حق‌گرایی آینده جهان را صالحان و پاکان می‌سازند.

حجت‌الاسلام و المسلمین صالحی‌نسب در خاتمه با تأکید بر تبعیت از ولایت فقیه، تصریح کرد: از آن جایی که ولایت در تحلیل اسلامی و قرآنی، بخش اصلی و بنیادین مفهوم ایمان است و ایمان و ولایت، امری باطنی است، راه شناخت ولایت‌پذیری و ایمان اشخاص، با اموری چون اطاعت‌پذیری است.