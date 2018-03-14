حذف ۳.۲ میلیارد آگهی تبلیغاتی بد توسط گوگل در سال ۲۰۱۷

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ونچربیت، بر اساس آماری که توسط خود گوگل منتشر شده، میزان حذف این تبلیغات در سال ۲۰۱۷ نسبت به سال ۲۰۱۶ افزایشی ۸۸ درصدی را نشان می دهد. در سال ۲۰۱۶ گوگل تنها ۱.۷ میلیارد آگهی تبلیغاتی را حذف کرده بود. آمار یادشده نشان می دهد این شرکت در سال ۲۰۱۷ در هر ثانیه بیش از ۱۰۰ پیام تبلیغاتی نامناسب را حذف کرده است.

آگهی های نامناسب از نظر گوگل آگهی هایی هستند که سیاست های این شرکت را نقض کرده و با هدف کلاهبرداری، حملات فیشینگ، ارسال بدافزار و تبلیغ محصولات غیرقانونی ارسال شوند.

گوگل می گوید در اکثر موارد تبلیغات یادشده پیش از آنکه توسط عموم مردم دیده شوند، حذف شده اند. این شرکت همچنین همکاری خود با ۳۲۰ هزار ناشر را به علت چنین تخلفاتی متوقف کرده و ۹۰ هزار وب سایت و ۷۰۰ هزار برنامه تلفن همراه را به همین دلیل در فهرست سیاه خود قرار داده است.

از مجموع تبلیغات یادشده ۷۹ میلیون پیام تبلیغاتی با هدف ارسال بدافزار طراحی شده بودند. گوگل سال گذشته ۴۰۰ هزار سایت که در آنها بدافزارهایی مخفی شده بود را نیز شناسایی و بلوکه کرد.

۴۸ میلیون پیام تبلیغاتی برای نصب مخفیانه بدافزار بر روی رایانه ها و گوشی های کاربران تلاش می کردند و ۶۶ میلیون هم کاربران را به کلیک کردن برای نمایش پیام های دروغین ترغیب می کردند.