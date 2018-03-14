نقض آشکار برجام از سوی آمریکا محکوم است

به گزارش خبرنگار مهر، بیانیه چهارمین اجلاسیه مجلس خبرگان رهبری «دوره پنجم» منتشر شد.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

با عنایت حضرت حق جلَ و علا، و توجهات حضرت ولی عصر(عج) چهارمین اجلاس رسمی دوره ی پنجم مجلس خبرگان رهبری برگزار شد، در پایان این اجلاس، ضمن قدردانی از ملت آگاه ایران اسلامی برای حضور به موقع در صحنه و خنثی کردن توطئه دی ماه و شرکت در راهپیمایی حماسی، عزت بخش و غرور آفرین ۲۲ بهمن، بر نکات زیر تأکید می‌گردد.

۱. «ولایت فقیه» نمادعظمت، استقلال و سربلندی نظام اسلامی و عامل اساسی همبستگی و عزت و اقتدار اسلامی و وحدت و انسجام ملی و ستون خیمه نظام اسلامی است و التزام عملی به آن، از بدیهی‌ترین اصول «قانون­مداری» و نظم و انضباط اجتماعی است، همگان به ویژه مسؤولان و جریانهای سیاسی را به اطاعت و پیروی از ولی فقیه، حفظ وحدت حول محور رهبر معظم انقلاب حضرت آیت­الله العظمی خامنه­ ای «مدظله­العالی» و پرهیز از سخنان و اقدامات تفرقه افکنانه فرا می‌خوانیم.

۲. تحقق «عدالت»، «کاهش فاصله طبقاتی» و «مبارزه با اشرافیت» همواره از دغدغه‌های مهم رهبری و نظام اسلامی بوده و «عدالت» در الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت، یک نظریه «کلان راهبردی» محسوب می‌شود که باید در همه عرصه‌ها مورد توجه کامل قرار گیرد تا فاصله طبقاتی و شکاف اقتصادی ـ اجتماعی در بخش‌های گوناگون کشور کاهش یابد. مجلس خبرگان ضمن تأیید پیشرفتهای گسترده و همه جانبهای که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی حاصل شده، ‌ بر این باور است که باید تلاش کرد تا عدالت به گفتمانی زنده و همیشه حاضر در صحنه‌های مختلف کشور تبدیل شده و با برنامه ریزی و تدبیر و فرهنگ سازی و مبارزه جدی با فساد و قاچاق و اصلاح ساختارهای اقتصادی و اجتماعی و نظام بانکی و مالیاتی و توجه ویژه به شرکت­های دانش بنیان و تحقیق و توسعه، بسترهای لازم را برای تحقق آن در میان نخبگان، مسئولان، مردم و بخصوص نسل جوان فراهم نماید.

۳. مجلس خبرگان رهبری، ضمن احترام به مطالبات بحق مردم عزیزایران، برتوجه مسؤولان به نیازهای مردم تأکید می کند و پرهیز از هر نوع فرقه گرائی، هرج و مرج و فتنه­گری را لازم می داند که این امور موجب بهره‌برداری فریب‌خوردگان داخلی و ذوق‌زدگی دشمنان قسم‌خورده خارجی بخصوص شیعه انگلیسی و سنی آمریکایی می شود. از قوه ی مجریه و قوه ی قضاییه و سایر مسؤولان مربوطه می‌خواهد ضمن هوشیاری بانگاه ویژه به درخواست‌ها و دغدغه‌های به حق مردم و معترضان با تکیه بر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و ارائه راهکارهای اقتصادی دقیق و کوتاه‌مدت، زمینه رفع مشکلات معیشتی مردم و ایجاد وفاق، وحدت و انسجام جامعه را فراهم آورند. بی‌شک ساختن ایرانی آباد و مقتدر در گرو امنیت پایدار است و اقدامات تند و خشن، راه حل مشکلات جامعه نبوده و به نفع کشور نیست. تردیدی وجود ندارد که ظرفیتهای موجود را باید در مسیر کمک و تعالی کشور به صحنه آورد و از هر اقدامی که منجر به بروز خلل در این راه قانونی شود پرهیز نمود.

۴. مسائل فرهنگی ـ اجتماعی و آسیب‌های فضای مجازی، یکی از دغدغه‌های مقام معظم رهبری و دلسوزان نظام است. لذا از دولت و نهادهای فرهنگی کشور می‌خواهیم با تکیه بر مبانی دینی و اتخاذ سیاست‌های صحیح و نظارت بر حسن اجرای امور، ضمن تعمیق گفتمان دینی و معرفت اسلامی و ترویج بیش از پیش آن در جامعه، بخصوص حجاب و عفاف که از مصادیق بارز آن است، از بروز ولنگاری فرهنگی و معضلات اجتماعی آسیبزا بکاهد و تمام توان داخلی و بومی کشور را به کار گرفته تا ضمن جایگزینیِ نمونه­های بومی و ایرانی، شرایط برای حرکت در مسیر مطمئن دینی ـ امنیتی، میسّر شود.

۵. مجلسخبرگانرهبری، ضمنهشداربهدشمنانوگوشزدنمودن این موضوع که آحاد مردم و دولتمردان نظام جمهوری اسلامی ایران، طبق آموزه‌های دینی و ملی خود زیر بار زورگویی و زیاده‌خواهی مستکبران نخواهند رفت و با اعتقاد راسخ به این وعده الهی که «إِنَّ اللَّهَ یُدافِعُ عَنِ الَّذینَ آمَنوا إِنَّ اللَّهَ لا یُحِبُّ کُلَّ خَوّانٍ کَفورٍ»، بدعهدی و نقض آشکار برجام از سوی آمریکا را محکوم نموده و خواستار پیگیری جدّی این موضوع و اتخاذ موضع متقابل و متناسب از سوی دستگاههای مسؤول در جهت احقاق حقوق ملت هستیم و بر لزوم بالابردن قدرت دفاعی و موشکی جمهوری اسلامی ایران و غیر قابلِ مذاکره بودنِ این عرصه، تأکید می­کنیم.

۶. اقدام تحریک آمیزونابخردانه رئیس جمهورآمریکا مبنی بربه رسمیت شناختن بیت المقدس به عنوان پایتخت رژیم منحوس صهیونیستی و اعلام انتقال سفارتخانه ایالات متحده از تل آویو به قدس شریف، فتنه‌ای جدید و با توهّم جبران شکست‌های داعش و جریانهای تکفیری مورد حمایت آمریکا و رژیم صهیونیستی و اذناب آنان در منطقه ارزیابی می شود. مجلس خبرگان رهبری، ضمن اذعان بر اینکه قدس، قبله اول مسلمانان و پاره تن اسلام است بر این نکته تأکید می‌کند که غده سرطانی اسرائیل را تنها از طریق مبارزات مردمی می‌توان ریشه‌کن ساخت، از سازمانهای بین‌المللی، سران کشورهای اسلامی و تمام وجدانهای بیدار می‌خواهد به سهم خود در محکومیت این عمل کینه‌ورزانه رئیس جمهور آمریکا اقدام کنند.

۷. رفتارهای خشن و غیر انسانی آل خلیفه و سرکوب مردم مظلوم و مسلمان بحرین و تجاوزات آشکار رژیم جنایتکار سعودی به یمن که با حمایت و چراغ سبز آمریکا انجام می شود و حضور غیر قانونی برخی کشورها در سوریه که موجب کشتار مردم بی‌دفاع این کشور مظلوم و تقویت مجدد جریانهای تروریستیِ معارض شده است را، محکوم می‌نماییم.

۸. مجلس خبرگان رهبری در آستانه عید نوروز با تبریک سال نو به تمام هم میهنان عزیز، ضمن اعلام همدردی با خانواده های شهدای مظلوم خیابان پاسداران و زلزله‌زدگان استانهای کرمان و کرمانشاه و تسلیت به بازماندگان سوانح تلخ کشتی سانچی و سقوط هواپیمای تهران ـ یاسوج از مردم شریف می‌خواهد با توجه به مصادف شدن روز اول فروردین با شهادت حضرت امام هادی ۷ ضمن تکریم و بزرگداشت آن امام همام، دستگیری از فقراء و کمک به نیازمندان و نیز پرهیز از اسراف، تجمّلگرایی و زیاده‌روی را در نظر داشته باشند و سالی توأم با شادی و معنویت را آغاز نمایند.



در پایان ضمن بیعت مجدد با رهبر معظم انقلاب اسلامی و تجدیدپیمان با آرمانهای حضرت امام خمینی ۱، یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، جنگ تحمیلی و مدافعان حرم را گرامی می‌داریم و بار دیگر تأکید می‌کنیم که حفظ نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و پاسداری از دستاوردهای آن، تنها با حفظ محوریت ولایت فقیه و مشارکت همه جانبه ملتی فداکار و وحدت و همبستگی ملی، امکان پذیر خواهد بود.



ان شاءالله

والسلام علکیم و رحمة الله و برکاته