مهم ترین اقدامات بهداشتی در سال ۹۷/بازنگری برنامه های سلامت

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علیرضا رئیسی در پیامی ضمن تبریک فرا رسیدن سال نو به کارکنان حوزه بهداشت کشور، مهم ترین برنامه پیش رو در سال ۱۳۹۷ را بازنگری و اجرای جامع برنامه های سلامت کشور برای آحاد ملت شریف ایران عنوان کرد.

وی تصریح کرده است: بدون شک زندگی با کیفیت، سلامت و شاد می تواند انسان هایی متخصص و مولد را به عنوان سرمایه هایی بی بدیل برای جامعه تربیت کند و این مهم مرهون ارتباط صحیح و تخصصی تیم بهداشت با عامه مردم است.

معاون بهداشت در این پیام خاطر نشان کرده است: کارنامه بهداشت در سال پیش رو با استقرار و اجرای نظام پایش و ارزشیابی خدمات سلامت، اصلاح و توسعه برنامه پزشک خانواده و تکمیل پرونده الکترونیکی سلامت بیش از پیش خواهد درخشید.



متن کامل پیام نوروزی معاون بهداشت به این شرح است:



همکاران عزیزم



حلول بهار فرصت مغتنمی است تا به نشانه قدردانی دست تک تک خادمان حوزه بهداشت را بفشارم.



خداوند متعال را شاکرم که امکان خدمت در عرصه گسترده بهداشت را براین بنده حقیر ارزانی داشت، باشد که به شکرانه این نعمت الهی روح تازه ای از سلامت و نشاط را در کالبد ایران عزیز بدمیم .



بدون شک زندگی با کیفیت، سلامت و شاد می تواند انسان هایی متخصص و مولد را به عنوان سرمایه هایی بی بدیل برای جامعه تربیت کند. این مهم مرهون ارتباط صحیح و تخصصی تیم بهداشت با عامه مردم است.



مهم ترین برنامه پیش رو در سال ۱۳۹۷ بازنگری و اجرای جامع برنامه های سلامت کشور برای آحاد ملت شریف ایران است.



آنجا که باروری سالم تا تولد نوزادی کامل پشتیبانی می گردد یا زمانیکه پرورش کودکان، نوجوانان و جوانان در سلامت روانی و اجتماعی و توجه به تغذیه سالم و آموزش سلامت مورد حمایت قرار می گیرد، آنجا که از میانسالان به عنوان سرمایه های ارزشمند اجتماع یاد می شود و با انتشار بیماریهای نوظهور و بازپدید مقابله می شود، هر جا که از کرامت سالمندان یاد شود و بیماریهای غیر واگیر با جدیت رصد می شود تلاش های مجدانه و بی وقفه تمامی همکاران حوزه بهداشت در سراسر کشور نمایان می گردد.



این تلاش های خالصانه بدون ایجاد زیر ساخت های علمی و فناوری و بهره مندی از علوم روز میسر نیست.



امیدوارم در سال جدید با استفاده از تمام ظرفیت های علمی و تخصصی خود در مسیر ایجاد رضایتمندی ملت بزرگوار ایران بکوشید.



کارنامه بهداشت در سال پیش رو با استقرار و اجرای نظام پایش و ارزشیابی خدمات سلامت، اصلاح و توسعه برنامه پزشک خانواده و تکمیل پرونده الکترونیکی سلامت بیش از پیش خواهد درخشید. در این کارنامه برای تک تک شما عزیزان و سروران تکالیف و مسئولیت هایی متصور است که جز با عشق و اراده شما به سرانجام نمی رسد.



در پایان برای همه مردم ایران سالی توام با سلامتی و سرشار از ایمان به خدا، افکاری سازنده، عملکردی شایسته، اراده ای آهنین و آینده ای روشن آرزومندم.