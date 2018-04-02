سودجویی‌ مراکز غیر قانونی در تجویز و توزیع سمعک

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی قهرمانی، در ارتباط با مشکلات حوزه شنوایی شناسی اظهارداشت: عموماً مشکلات یک حوزه خاص در جامعه از عدم اطلاعات و یا عدم کفایت اطلاعات و بی مسئولیتی نزد دست اندرکاران، سودهای اغوا کننده بدون هزینه، فقدان قانون، عدم بکار گیری و نادیده انگاشتن قوانین موجود، و ... حاصل می شود.

وی افزود: آنچه امروز عامل مشکلات سمعک شده مجموعه ای از انواع علل یاد شده اعم از نگرش غلط کالایی به سمعک تا استفاده ابزاری از حقوق مصرف کننده نهایی در مراکز تصمیم گیری است.

رئیس انجمن علمی شنوایی شناسی ایران ادامه داد: همچنین عدم توجه به قانون هایی که هرگز عملیاتی نشدند وسودجویی های مراکز غیر قانونی که آشکارا دست به تجویز و توزیع سمعک زده و بدون هر گونه اعتراضی از سوی مراکز تصمیم گیری بدون تنظیم و ارائه خدمات تخصصی سمعک با نصب تابلوهایی با متون غیر متعارف دست به تبلیغات های آنچنانی می‌زنند از دیگر علل مشکلات است.

قهرمانی از مشورت تصمیم گیرندگان با بعضی شرکت های بازرگانی و بی توجهی به مکاتبات انجمن های علمی و صنفی مربوطه و بدون هر گونه مشاوره با گروه های سمعک دانشگاه‌ها انتقاد کرد و بیان داشت: همه این مشکلات فضای امروز سمعک در کشور را رقم زده است. همچنین این وضع زمینه رانت های متفاوتی را در کشور فراهم کرده است که بهتر است راجع به آن در جلسات کارشناسی صحبت شود.

وی افزود: راهکار انجمن‌های شنوایی مطابق با روش های موجود دنیا و نگاه بسته خدماتی به سمعک است چیزی شبیه آنچه در کاشت حلزون جاریست. اگر چنین روشی نادیده گرفته شود عدم استفاده از سمعک برای بیمار مفیدتر از بکارگیری ناقص بدون برنامه ریزی و پیگیری های دوره ایی خواهد بود.

رئیس انجمن شنوایی شناسی ایران عنوان کرد: سمعک که حتی در سطوح ارشد و دکترا تدریس می شود می تواند در یک فروشگاه لوازم و تجهیزات پزشکی بدون خدمات مربوطه ارائه شود؟! و شنوایی شناس با ارائه حدود 80 عنوان خدمات متنوع مربوط به سمعک نقش نداشته یا نقشی کم رنگ داشته باشند؟!

قهرمانی تصریح کرد: آیا اندیشمندان و متخصصینی که در وزارت بهداشت قوانین بسیار کامل و روشن مراکز شنوایی را نوشته اند این تلاش را برای بکارگرفته نشدن تحمل کرده اند.؟ باید گفت متضرر نهایی این معادلات غلط کسی جز بیمار نیست.

وی گفت: آنجا که متولی امر مستقیماً و به صراحت می‌گوید خدمات سمعک ارتباطی به ما ندارد و ما سمعک را به‌عنوان یک کالا قیمت گذاری می‌کنیم و علیرغم تمام تلاش انجمن علمی با تکیه بر مشاوره برخی از شرکت های نه چندان مهم وارد کننده سمعک، اوضاع فعلی را رقم می‌زنند چیزی جز کندن و پر کردن مسیر بدون لوله گذاری به ذهن متبادر نخواهد شد.

رئیس انجمن شنوایی شناسی ایران ادامه‌داد: توجه به مشاوره های مراکز علمی سمعک از جمله انجمن های علمی و صنفی شنوایی شناسی کشور، برد شنوایی شناسی و گروه های آموزشی دانشگاه ها راهکار رفع این مشکل است.

قهرمانی گفت: کمیته سمعک انجمن علمی کشور مرکب از نمایندگان مجموعه هایی که ذکر شد، بوده و بهترین مرجع برای ساماندهی این وضعیت است.

وی افزود: دست اندرکاران در کنار کندن و پر کردن مسیر، لوله‌ای هم کار گذارند و به بیان دیگر تعرفه های خدمات سمعک را جدی بگیرند و با فوریت در کتاب ارزش نسبی خدمات سال 97 بیاورند البته این در حالیست که بیش از دو سال است مجموعه خدمات سمعک و تعرفه های پیشنهادی از سوی انجمن علمی کشور ارائه شده است.

رئیس انجمن شنوایی شناسی ایران یادآورشد: باید توجه داشته باشید که فناوری ها همچون یک هشت پا هستند و متأسفانه در سطح مصرف کننده هم از یک فناوری، صحیح استفاده نکرده ایم. یک پای فناوری را می‌آوریم و بعد متوجه می‌شویم هفت پای دیگرش جا مانده و بدتر که نمی‌خواهیم به آن توجه کنیم در نتیجه مشکلات مضاعف می‌شود.

قهرمانی اضافه کرد: سمعک هم همین طور است از کل فناوری کمک شنوایی فقط وسیله ای به‌نام سمعک را می‌شناسیم و این یعنی بالاترین سطح مختصات یک کامپیوتر را سفارش و بعد اعلام کنیم سیستم عامل و نرم افزارهای مورد نیاز دیگر به ما ربطی ندارد. لذا نتیجه اینکه پول کشور را ریخته‌ایم در جیب کشور سازنده و مصرف کننده هم امکان بکارگیری از سمعک را ندارد و یا حداکثر از 10 درصد امکانات فناوری که هزینه کرده بهره می‌برد این تراژدی کندن و پر کردن مسیر بدون جاگذاری لوله است.

رئیس انجمن شنوایی شنایی ایران افزود: انجمن علمی شنوایی شناسی کشور به رغم تهیه و تنظیم آیین نامه‌های تخصصی متعدد در این حوزه طی حدود یک سال گذشته با بیش از 17 مکاتبه و جلسات متعدد سعی در اطلاع رسانی به دست اندرکاران و اصلاح این وضع داشته است.