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۱۴ فروردین ۱۳۹۷، ۱۷:۵۱

مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان خبر داد:

افزایش ۶۲ درصدی پذیرش مسافران در مراکز اسکان فرهنگیان استان همدان

افزایش ۶۲ درصدی پذیرش مسافران در مراکز اسکان فرهنگیان استان همدان

همدان - مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان از افزایش ۶۲ درصدی پذیرش مسافران نوروزی در مراکز اسکان فرهنگیان استان همدان خبرداد.

محمد پورداوود در گفتگو با خبرنگار مهر از افزایش ۶۲ درصدی پذیرش مسافران نوروزی در مراکز اسکان فرهنگیان استان همدان خبر داد.

پورداوود گفت: طی نوروز امسال ۷۰ هزار و ۴۶۰ نفر مسافر در قالب ۱۹ هزار و ۵۶۱ هزار خانوار در ستادهای اسکان فرهنگیان استان همدان پذیرش شدند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان افزود: در این مدت شاهد پذیرش ۱۵۱ هزار و ۷۴۷ نفرروز مسافر نوروزی بودیم که بیشتر آنها را فرهنگیان تشکیل می دادند.

وی با اشاره به ظرفیت های فرهنگی و گردشگری استان همدان به عنوان پایتخت تاریخ و تمدن ایران، عنوان کرد: حضور میهمانان نوروزی از جمله همکاران فرهنگی از نقاط مختلف کشور در این استان چشم‌گیر بوده است.

پورداوود بابیان اینکه ستاد اسکان فرهنگیان در آموزش و پرورش هر سال با تمام توان و با هدف شناسایی ظرفیت‌ها و قابلیت‌های استان به مسافران وارد میدان عمل می شود، عنوان  کرد: هر ساله اسکان مسافران در دو دوره تابستان و نوروز در مدارس و فضاهای آموزش و پرورش انجام می‌شود.

وی بابیان اینکه امسال اتاق‌های نوع «ج» که رضایت‌مندی مسافران در آن حاصل نشده بود در برنامه اسکان نبود، از عوامل اجرایی ستاد فرهنگیان استان همدان قدردانی کرد و گفت: امسال با تمهیدات اندیشیده شده، خدمات مناسبی به میهمانان فرهنگی ارائه شد.

کد مطلب 4262447

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