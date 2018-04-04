علائم و نشانه های سرطان تخمدان را بشناسید

به گزارش خبرنگار مهر، شروع سرطان تخمدان از تخمدان هاست و زمانی به مرحله آخر می رسد که تومور در تمام سلول های تخمدان ایجاد می شود. این بیماری به "سرطان خاموش" معروف است چراکه تا مدتها علامتی از خود نشان نمی دهد.

غالبا سرطان آنقدر غیرقابل تشخیص باقی می ماند که بیماری تمام لگن و شکم را دربرمی گیرد. درمان این بیماری مرگبار بسیار دشوار است و در صورت تشخیص در مراحل پایانی می تواند کُشنده باشد.

زنان در هر سنی ممکن است مبتلا به این بیماری شوند اما معمولا در زنان پس از سن یائسگی تشخیص داده می شود.

شایع ترین علائم و نشانه های سرطان تخمدان عبارتند از:

- ورم یا نفخ شکمی.

- یبوست.

- درد مداوم در ناحیه لگن و شکم.

- مشکل در غذاخوردن و احساس سیری زودهنگام در زمان غذاخوردن.

- حالت تهوع.

- کاهش وزن.

- تکرر ادرار.

- تغییر در دوره عادت ماهانه.