سعید آذری در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت کادر فنی تیم ذوب آهن برای فصل بعد گفت: من خودم با قلعه نویی صحبت کردم. ذوب آهن خانه قلعه نویی است و ماندن او مشکلی ندارد. حتی یک ماه قبل هم با قلعه نویی برای گرفتن برنامه برای فصل آینده صحبت کرده بودم ولی ایشان خودش اصرار دارد که بازی های پیش رو تمام شود تا تمرکز تیم به هم نریزد.

وی گفت: ما هم منتظریم تا قلعه نویی مسابقات باقیمانده در لیگ و آسیا را قدرتمندانه پشت سر بگذارد و سال بعد با کمک وی تیم گردن کلفتی ببندیم.

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن در خصوص اینکه امیر قلعه نویی بعد از پایان بازی ذوب آهن و سپیدرود درباره فصل آینده گفته بود باید ببینم باشگاه ذوب آهن مرا می خواهد یا خیر، تصریح کرد: نه فقط ذوب آهن بلکه سایر تیم ها هم قلعه نویی را می خواهند. او آدم دوست داشتنی است و بازهم ثابت کرد از نظر فنی از تمام مربیان ایرانی حرفهای بیشتری برای گفتن دارد. او از نظر روابط اجتماعی و جامعه شناسی هم مردمی است.

آذری در واکنش به خبرهای مذاکره قلعه نویی با سپاهان برای سال آینده، تصریح کرد: مطمئنم قلعه نویی با سپاهان مذاکره نکرده است. او به اصول اخلاقی پایبند است. اگر مذاکره ای بود، قلعه نویی به من می گفت. او آدمی با روحیات پهلوانی و بزرگ منشی است که هم قهرمان بوده و هم سرمربی تیم ملی. این شابعات نه حول و حوش قلعه نویی بلکه اطراف تمام افرادی است که در فوتبال هستند. تمرکز قلعه نویی با این شایعات به هم نمی خورد و با قدرت به کارش ادامه می دهد. ما به فکر بستن یک تیم قدرتمند برای فصل بعد هستیم.

وی با اشاره به پیروزی ذوب آهن مقابل سپیدرود و باقی ماندن این تیم در رده دوم جدول، گفت: باید از کادر فنی، مدیریت، بازیکنان و هواداران تشکر ویژه ای داشته باشم. ما هم در لیگ برتر و هم در آسیا در رده دوم هستیم که حفظ این جایگاه سخت است. سه بازی نفس گیر در ایران و یک بازی حساس هم در ازبکستان داریم. امیدوارم باتوجه به شناخت قلعه نویی از بازیکنان و حمایت کارخانه از باشگاه، سربلند از این مسابقات بیرون بیاییم.

مدیرعامل ذوب آهن در پاسخ به این سئوال که آیا این تیم برای بازی های حساس باقیمانده دغدغه خاصی دارد؟ تصریح کرد: خیر، ولی باتوجه به دیدگاه کارخانه و حمایت هایی که انجام شده، خواهشم این است که یک کمک مالی دیگری به باشگاه بشود. از بین چهار نماینده ایران در آسیا، ذوب آهن تنها تیمی است که کمک خارج از مجموعه نداشته است. حتی آقای سلطانی فر وزیر ورزش اذعان کرد که به استقلال، پرسپولیس و تراکتورسازی کمک مالی شده است ولی به ذوب آهن این کمک نشد.

وی افزود: کاهش بودجه ذوب آهن، اثرگذار بود ولی کمک خاصی به ما نشد. ذوب آهن روی پای خودش ایستاد و مبارزه کرد. به هر حال با این وضعیت، اگر یک کمک مالی دیگر به ما بشود، خوب است.

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن همچنین در خصوص عملکرد درخشان این تیم در نیم فصل دوم و با جدایی چند بازیکن اظهار کرد: این نشان می دهد ذوب آهن وابسته به فرد نیست. اگر حتی منِ آذری هم بروم، اتفاق خاصی نمی افتد. رفتن بازیکنان و یا مدیر، برای ذوب آهن دغدغه نیست. باشگاه هایی که سیستم نداشته باشند در این شرایط به مشکل می خورند. قلعه نویی و هیات مدیره باشگاه هم با درایت هستند که شرایط ما بهتر شد.

آذری در پاسخ به سئوالی مبنی بر احتمال رویارویی ذوب آهن با استقلال در مرحله حذفی لیگ قهرمانان آسیا، گفت: تمرکز کامل ما روی بازی با لوکوموتیو است. این بازی بسیار اهمیت دارد. فعلا به این فکر نمی کنیم که مرحله بعد با چه تیمی بازی خواهیم داشت.

وی در پایان درباره شکایت باشگاه ذوب آهن از رضا شکاری هم تاکید کرد: یکی از شکایت هایمان را آپلود کرده و برای کمیته انضباطی فیفا فرستاده ایم. بحث ادعای خسارت هم هست که داریم شکایتش را می فرستیم. فکر می کنیم تا یکی دو ماه دیگر این موضوع هم مشخص شود.