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۱ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۳:۲۳

فردا؛

تیم فوتبال سپیدرود رشت به مصاف فولاد خوزستان می رود

تیم فوتبال سپیدرود رشت به مصاف فولاد خوزستان می رود

رشت- تیم فوتبال سپیدرود در آخرین دیدار خانگی خود عصر فردا از سری مسابقات هفته بیست و نهم لیگ برتر فوتبال ایران به مصاف تیم فوتبال فولاد خوزستان می رود.

به گزارش خبرنگار مهر،  عصر فردا از سری مسابقات هفته بیست و نهم لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس تیم فوتبال سپیدرود در آخرین دیدار خانگی خود به مصاف تیم فوتبال فولاد خوزستان می رود.

این مسابقه رأس ساعت ۱۸ بعدازظهر فردا (یکشنبه) در ورزشگاه سردار جنگل رشت برگزار می شود.

تیم سپیدرود رشت در حال حاضر با ۲۹ امتیاز در مکان سیزدهم و فولاد خوزستان نیز با ۴۳ امتیاز در رده ششم جدول رده بندی لیگ برتر فوتبال کشور قرار دارد.

گفتنی است نشست خبری مربی و سرمربی تیم های سپیدرود رشت و فولاد خوزستان نیز بعدازظهر امروز در سالن کنفرانس خبری مجموعه ورزشی شهید عضدی رشت برگزار می شود.

کد مطلب 4276751

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