به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه داستانی از علیرضا جوانمرد با عنوان «پیشانینوشتها» از سوی نشر اسم در نمایشگاه کتاب تهران عرضه خواهد شد.
«پیشانینوشتها» مجموعهداستانی است که علیرضا جوانمرد نوشته است و اگرچه این کتاب مجموعهداستان است، اما توالی داستانها بیسبب و علتی نبوده است و نویسنده به عمد نشانهها و عناصر مشترکی میان داستانهای مختلف قرار داده.
فضای کتاب پستمدرنیستی است و ویژگیهای داستانهای پستمدرنیستی از جمله جریان سیال ذهن، پرش ذهنی و... را دارد و از نمادهای مختلف و ایدههای بدیعی نیز بهره برده است.
موضوعات اصلی جوانمرد در داستانها در وهلۀ اول مرگ است و سپس عشق و سرکردن آدمها با نداری و فقر. شخصیتهای مختلف کتاب از پیرمرد افغانی گرفته، تا مهاجر ایرانی در خارج از کشور، نویسندۀ قاتل، غیبگو و...
نویسنده در این کتاب از لحنهای مختلف نیز استفاده کرده و گاهی داستانی را روزنامهوار نوشته و وقتی دیگر داستان را از درون دادگاه و میان مکالمۀ مجرم و قاضی روایت کرده و باز وقتی دیگر لحنی عاشقانه به داستان داده است. تنوع ایده، موضوع، شخصیت و لحن باعث شده است که پیشانینوشتها در هر صفحه نکتهای و جذابیتی جدید برای خواننده داشته باشد.
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