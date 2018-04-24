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۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۱:۰۷

پیشانی‌نوشت‌ها در نمایشگاه کتاب رونمایی می‌شود

پیشانی‌نوشت‌ها در نمایشگاه کتاب رونمایی می‌شود

مجموعه داستانی از علیرضا جوانمرد با عنوان «پیشانی‌نوشت‌ها» به نمایشگاه کتاب می‌آید

به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه داستانی از علیرضا جوانمرد با عنوان «پیشانی‌نوشتها» از سوی نشر اسم در نمایشگاه کتاب تهران عرضه خواهد شد.

«پیشانی‌نوشت‌ها» مجموعه‌داستانی است که علیرضا جوانمرد نوشته است و اگرچه این کتاب مجموعه‌داستان است، اما توالی داستان‌ها بی‌سبب و علتی نبوده است و نویسنده به عمد نشانه‌ها و عناصر مشترکی میان داستان‌های مختلف قرار داده.

فضای کتاب پست‌مدرنیستی است و ویژگی‌های داستان‌های پست‌مدرنیستی از جمله جریان سیال ذهن، پرش ذهنی و... را دارد و از نمادهای مختلف و ایده‌های بدیعی نیز بهره برده است.

موضوعات اصلی جوانمرد در داستان‌ها در وهلۀ اول مرگ است و سپس عشق و سرکردن آدم‌ها با نداری و فقر. شخصیت‌های مختلف کتاب از پیرمرد افغانی گرفته، تا مهاجر ایرانی در خارج از کشور، نویسندۀ قاتل، غیب‌گو و...

نویسنده در این کتاب از لحن‌های مختلف نیز استفاده کرده و گاهی داستانی را روزنامه‌وار نوشته و وقتی دیگر داستان را از درون دادگاه و میان مکالمۀ مجرم و قاضی روایت کرده و باز وقتی دیگر لحنی عاشقانه به داستان داده است. تنوع ایده، موضوع، شخصیت و لحن باعث شده است که پیشانی‌نوشت‌ها در هر صفحه نکته‌ای و جذابیتی جدید برای خواننده داشته باشد.

کد مطلب 4279579

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