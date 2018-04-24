عضو هیئت داوران جایزه مهرگان علم که از مهم‌ترین جوایز مستقل حوزه محیط زیست به شمار می‌رود در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام اسامی نامزدهای اصلی این دوره، از برگزاری مراسم اعطای این جایزه در روز جمعه هفتم اردیبهشت ماه و در فرهنگسرای نیاوران خبر داد.

محمد درویش با بیان اینکه جایزه در سه بخش شخصیت‌ها، سمن‌ها و کتاب‌های حوزه محیط زیست برگزار می‌شود افزود: چهره‌هایی مثل بیژن فرهنگ دره‌شوری، بهرام حسن‌زاده کیابی، هنریک مجنونیان، سیدباقر موسوی و همچنین مهدی جمالی‌نژاد شهردار پیشین اصفهان و شهردار کنونی یزد از جمله نامزدها هستند.

وی ادامه داد: نزدیک به پنجاه سازمان مردم‌نهاد بررسی شدند و هفت سمن به مرحله نهایی رسیدند و جزو نامزدهای اصلی هستند که در بین آنها سمن‌هایی از نقاط مختلف کشور حضور دارند و همچنین بخش سوم هم بخش معرفی کتاب سال محیط زیست کشور است.

عضو هیئت داوران جایزه مهرگان علم درباره این بخش توضیح داد: کتاب‌ها باید تالیفی باشند. در بین نامزدهای این دوره کتاب‌هایی از نصرت‌الله صفاییان، حسین آخانی، ابوالقاسم خالقی‌زاده و محمد توحیدی‌فر، ایمان معماریان و مجید اسکندری حضور دارند.

درویش درباره پیشینه این جایزه گفت: جایزه مهرگان علم نزدیک به دو دهه در کشورمان قدمت دارد و نخست با معرفی فرهیختگان حوزه ادبیات ایران آغاز شد اما سپس موضوع محیط زیست هم به مجموعه موضوعات مورد نظر داوران جایزه مهرگان اضافه شد.

وی تأکید کرد: در حوزه محیط زیست در یک دوره فردی چون اسکندر فیروز این جایزه را گرفته و به هر حال جایزه بسیار معتبری است و کاملاً هم غیر دولتی است.

مراسم پایانی جایزه مهرگان شامل دو بخش مهرگان ادب و مهرگان علم روز جمعه هفتم اردیبهشت ماه از ساعت ۳ تا ۶ بعد از ظهر در فرهنگسرای نیاوران برگزار می‌شود و حضور در این مراسم برای همگان آزاد است. رئیس هیئت داوران این دوره از جایزه مهرگان علم اسکندر فیروز است و هوشنگ ضیایی، عبدالحسین وهاب‌زاده، محمد درویش، اسماعیل عباسی، مژگان جمشیدی و کاوه فیض اللهی هم اعضای هیئت داوران هستند.