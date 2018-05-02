آذین بندی و تزئین خیابان های تهران/ ویژگی های منتظر واقعی چیست

خبرگزاری مهر ، گروه استان‌ها- وحید محمدی یکتا: در حالی به نیمه شعبان امسال رسیدیم، که شیعیان جهان، مانند هر سال با برگزاری جشن و سرور میلاد یگانه منجی عالم بشریت را با شکوه هرچه تمام تر جشن گرفتند.

در استان تهران نیز بازار پخش آش، شیرینی، شربت، شیر، چای، شیر کاکائو و نان و پنیر و ... داغ بود و همه شاد بودند و میلاد امام دوازدهم را گرامی داشتند و به انجام وظایف یک منتظر چشم به راه پرداختند.

ویژگی های منتظر واقعی

«انتظار» برای امامی که با آمدنش تحولی عظیمی در جهان پر از ظلم و جور کنونی ایجاد می شود و بساط زورگوی مستکبران عالم برچیده می شود.

«انتظار» برای ظهور امامی که نه تنها شیعیان، که تمام آزادی خواهان جهان چشم به راه اویند.

اما نمی توان حس شادی و شادمانی مریدان آن حضرت در شب و روز میلاد با سعادتش را به تصویر کشید، دل دادگان امام عصر(عج) در قرچک در شب و روز میلاد با سعادت منجی عالم بشریت با چراغانی خیابان ها و معابر و برگزاری مراسم های مختلف، میلاد امام زمان خود را جشن گرفتند.

سنت آذین بندی خیابان ها و معابر از دیرباز در بین مردم تهران متداول بوده است.

مردم مومن و خداجوی پیشوا نیز با استفاده از پرچم های پارچه ای و کاغذی و پخش موسیقی و نواهای مناسب ایام میلاد با سعادت امام عصر(عج) را گرامی داشتند.

یکی از افرادی که در حال پخش شیرینی بین رهگذران و خودروهای عبوری از خیابانی در شهریار بود، به خبرنگار مهر گفت: با ظهور حضرت مهدی(عج) عدل در سراسر جهان گسترده خواهد شد و امت اسلام شادمان خواهند شد و همه ما باید برای ظهور امام عصر(عج) آماده شویم.

محمد احمدی گفت: اگر ما منتظر واقعی باشیم، باید زمینه را برای ظهور مهدی موعود فراهم کنیم و برای ظهور آماده باشیم.

اما فراهم کردن شرایط ظهور چطور ممکن است و ما باید چه ویژگی هایی داشته باشیم، تا منتظر واقعی شویم، و اصولا وظایف یک منتظر واقعی چی است، امام جمعه گلستان در پاسخ به این سوال به خبرنگار مهر گفت: اولین ویژگی یک منتظر، ارتباط تنگاتنگ با خدا است، منتظر واقعی از گناهان دوری کرده و به سوی محرمات نمی رود.

حجت الاسلام سید مرتضی صفایی ادامه داد: منتظِر باید سعی کند و بکوشد تا به منتظَر شبیه شود و او را الگوی خود قرار داده برای همانند او شدن از تلاشی فروگذار نکند، به همین دلیل منتظِر واقعی باید با شناخت عمیق از منتظَر صفات وی را در خود نهادینه کند و مکتب اهل بیت علیهم السلام و دستورات قرآن را مورد توجه قرار دهد.

دعا برای فرج به تنهایی کافی نیست

برای ظهور حضرت مهدی(عج) چه باید کرد، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان تهران در پاسخ به این پرسش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: باید برای فرج حضرت دعا کرد.

حجت الاسلام سید ناصرالدین نوری زاده در پاسخ به این سوال که آیا دعا به تنهایی برای ظهور کافی است، گفت: خیر، هرگز نمی توان دعای تنها را برای فرج امام عصر(عج) کافی دانست و به آن بسنده کرد.

وی با تشریح شرایط فرج مهدی موعود(عج) ، گفت: تربیت بندگان صالح خدا شرطی است، که در منابع برای ظهور امام زمان(عج) ذکر شده است، باید یاران آن حضرت که تعدادشان ۳۱۳ نفر ذکر شده است، تربیت شوند، تا زمینه برای ظهور فراهم آید.

شناخت جایگاه ولایت در تعجیل فرج موثر است

آیا شناخت جایگاه ولایت نیز تاثیری در ظهور دارد یا خیر.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر به سوال فوق این گونه پاسخ می دهد: بله، شناخت جایگاه ولایت، تبعیت از ولی امر و امر به معروف و نهی از منکر از جمله مواردی است، که می تواند در تعجیل یگانه منجی عالم بشریت موثر باشد.

حجت الاسلام سید محسن محمودی در پاسخ به این سوال که آیا می توان با ترویج ظلم و ستم زمینه را برای ظهور امام عصر(عج) فراهم کرد، نیز گفت: خیر، این تصور غلطی است، که برخی می پندارند، که با ترویج ظلم و ستم زمینه برای ظهور امام عصر(عج) فراهم می شود، خیر، وجود بندگان صالح خدا در زمین در ظهور اهمیت دارد و این که برای ظهور در زمین ظلم و ستم را بگسترانیم، تصوری نادرست است.

وی حضرت مهدی(عج) را امید همه آزادیخواهان دانست و گفت: ظهور از نعمات بزرگ الهی بر مردم است و باید به این نعمت امیدوار بود و منتظر ماند، تا با ظهور حضرت مهدی(عج) عدل و داد همه جا را فرا بگیرد.

محمودی در تشریح وظایف امت اسلامی به خصوص مبلغین در عصر غیبت گفت: حفظ و مدیریت جامعه اسلامی در زمان غیبت اهمیت بسیار دارد، که مبلغین باید در جهت تربیت افرادی در این راستا تلاش کنند.

باید منتظران واقعی با شناخت جامعه در زمان غیبت، در عین حال که شرایط را برای ظهور فراهم می کنند، در جهت حرکت جامعه اسلامی به سوی بالندگی بکوشند.