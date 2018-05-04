به گزارش خبرنگار مهر، دکتر کوروش عبداللهی فرد دبیر اجرایی کنگره رادیولوژی ایران، محور کنگره امسال را تصویربرداری کودکان، تصویربرداری بیماری های زنان و گوارش عنوان کرد و گفت: در کنار بهره علمی که نتایج آخرین تحقیقات پژوهشی و مطالعاتی جهان است، برخی از مشکلات صنفی رادیولوژیست ها در نشست هایی مطرح می شود.

وی اظهار داشت: در کنار بحث های مدیریتی نشست مشترکی با سازمان ملی نقشه برداری مغز ایران برگزار می شود که قرار است در مورد راه های عصبی و ارتباط آن با مسائل درمانی و پایه علوم شناختی بحث و بررسی شود.

وی ادامه داد: اهمیت علوم شناختی در ۱۰ سال اخیر با پیدایش دستگاه های جدید ام آر آی عملکردی و تصویرنگاری با اشعه مادون قرمز و نیز دستگاه های الکترو انسفالوگرافی اطلاعات بالینی در مورد نقشه های داخل مغزی به دست می آید که در انتخاب افراد برای شغل ها و موقعیت ها در آینده کمک کننده خواهد بود.

دبیر اجرایی کنگره رادیولوژی در پاسخ به این اظهارات که گفته می شود تعداد دستگاه های تصویربرداری پزشکی در ایران بیش از حد نیاز بوده و باعث افزایش هزینه های درمانی شده است، گفت: دستگاه ها رادیولوژی و مراکز تصویربرداری هسته مظلوم و قربانی پزشکی در کشور هستند که با تعرفه کاملا دولتی و تحت پوشش بیمه بدون زیر میزی و پوشش کامل مالیاتی و استخدام نیروهای متعدد در حال خدمات رسانی به مردم هستند و تمام هزینه ها را به عنوان کارفرما تقبل نموده اند در حالی که در پرداخت سهم بیمه ها می بینیم که حتی بخش های توزیع کننده گاهی شش تا ۱۰ ماه در دریافت مطالبات از رادیولوژی جلوتر هستند.

وی افزود: در مورد دستگاه های تصویربرداری پزشکی در ایران باید بگویم هنوز به استاندارد جمعیتی از نظر کمی و کیفی نرسیده ایم.

در ادامه این کنگره، محمدرضا ظفرقندی رئیس شورای عالی نظام پزشکی کشور، بر ضرورت تعامل دوجانبه رادیولوژیست‌ها با بخش‌های بالینی برای ارائه خدمات بهتر به مردم و بیماران تأکید کرد و گفت: یکی از لوازم توسعه پایدار علاوه بر روش تشخیص، موضوع پایه درمان است؛ بنابراین تعامل دوجانبه رادیولوژی با بخش‌های بالینی یک ضرورت است.

وی ادامه داد: سازمان نظام پزشکی با تمام توان در خدمت رادیولوژی بوده و باید باشیم، ما معتقدیم کشتی رادیولوژی در رودخانه بزرگ نظام سلامت حرکت می‌کند و این رودخانه به دریایی می‌ریزد که مسائل اجتماعی و اقتصادی کشور است؛ لذا لازم است برای اینکه این کشتی به سلامت حرکت کند، رودخانه‌ای آرام داشته باشیم.

رئیس شورای عالی نظام پزشکی کشور در ادامه به موضوع تعرفه‌ها اشاره کرد و افزود: امسال نیز شاهد رشد پنج درصدی تعرفه‌ها بوده‌ایم در حالی که رشد تورم و حقوق و دستمزد متفاوت از این عدد بوده است.

ظفرقندی با بیان اینکه رشد تورم در نظام سلامت دو برابر نرخ تورم در کشور است، تصریح کرد: متأسفانه رشد تورم در رادیولوژی بیشتر است چون وابستگی به ارز دارد.

وی گفت: ما باید طوری حرکت کنیم که دچار کاهش کیفیت و آسیب به روش‌های درمانی نشویم.

دکتر قاسم جان بابایی معاون درمان وزارت بهداشت با اشاره به وجود بی نظمی در ارائه خدمات سلامت در کشور، گفت: با نوشتن راهنماهای بالینی و استانداردها، می توان هزینه های سلامت را مدیریت کرد.

وی با اشاره به محدودیت منابع حوزه سلامت افزود: باید قبول کنیم بی نظمی هایی در ارائه خدمت داریم که با نوشتن راهنمایان بالینی و استانداردها قابلیت مدیریت آنها را خواهیم داشت.

جان بابایی با اشاره به مطلب که انجمن رادیولوژی توانسته استانداردهای خدمت و راهنمای تجویز را بنویسد تاکید کرد: ما قادر خواهیم بود با منابع محدودی خدمات جدید را وارد کنیم.

معاون وزیر بهداشت از رادیولوژیست ها به عنوان بااستعداد ترین افراد که وارد این رشته می شوند نام برد و افزود: رادیولوژی نه تنها در تشخیص بلکه در درمان هم جایگاه خوبی پیدا کرده است ما باید کمک کنیم با کمترین زحمت و هزینه بالاترین خدمت را بگیرند.

وی با اشاره به اینکه سال هاست خدمات ما بازنگری واقعی نشده است گفت: ۵۶۰۰ خدمت در کشور داریم که بعضی از آنها منسوخ شده و باید کم کم از لیست خدمات خارج و در عوض خدمات جدید وارد شوند.