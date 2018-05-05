به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان فناوری اطلاعات ایران، رسول سراییان رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در این باره گفت: براساس این مصوبه، دستگاههای اجرایی متولی پروژههای اولویتدار، مکلفند ظرف مدت یک ماه، برنامههای اجرایی پروژههای مذکور را به کمیسیون توسعه دولت الکترونیک اعلام کنند.
وی افزود: برنامههای موردنظر باید شامل اقدامات اجرایی، اهداف و شاخصهای ماهانه به همراه کاربرگ تکمیلشده شناسنامه پروژههای ملی توسعه دولت الکترونیکی باشد.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران درباره فهرست پروژههای ابلاغشده گفت: استقرار سامانه آدرس منحصربهفرد مکان محور، استقرار هویت هوشمند، استقرار و کاربردی شدن امضاء الکترونیک در کلیه تبادلات و اسناد و ساماندهی دفاتر پیشخوان، ازجمله پروژههای مصوب محسوب میشوند.
وی خاطرنشان کرد: از دیگر پروژههای مصوب شده میتوان به بهرهبرداری کامل سامانه ستاد، توسعه و استقرار نظام جامع سلامت الکترونیک، بهرهبرداری از سیستم مالیات الکترونیک، ایجاد نظام بیمه الکترونیک، بهرهبرداری از سامانه اعتبار سنجی مدارک آموزش رسمی کشور و استقرار نظام خزانهداری الکترونیک کشور اشاره کرد.
معاون وزیر ارتباطات به بیان اینکه استقرار پنجره واحد در حوزههای مختلف ازجمله موضوعاتی است که موردتوجه دولت مردان قرارگرفته است، تصریح کرد: استقرار پنجره واحد دادهها و اطلاعات کشور و نظام دسترسی به آنها، پنجره واحد صدور مجوزهای کشور، پنجره واحد سامانه مدیریت زمین و پنجره واحد تجاری کشور ازجمله موارد موردتوجه اعضای هیات دولت محسوب میشود.
وی تأکید کرد: ایجاد سامانه جامع مدیریت نظام اداری و خدمات کشور، ایجاد سامانه یکپارچه خدمات دستگاههای اجرایی به کارکنان، ایجاد و استقرار سامانه یکپارچه حسابداری و مالی دستگاههای اجرایی و ایجاد و استقرار سامانه جامع دولت همراه ازجمله سامانههای پایهای و زیرساختی است که دولتمردان وظیفه پیادهسازی آن را به دستگاههای ذیربط واگذار کردهاند.
دبیر شورای اجرای فناوری اطلاعات کشور با بیان اینکه این پروژهها در راستای فراهم کردن زیرساختهای پایه برای اجرایی شدن دولت هوشمند تعریفشده گفت: فراگیرسازی نظام الکترونیک تبادل اطلاعات و استعلامات، استقرار کارپوشه ملی ایرانیان، استقرار و بهرهبرداری از نظام جامع بانکداری الکترونیکی، استقرار و بهرهبرداری از سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق و سامانه جامع حملونقل، نیز که موردتوجه اعضای هیات دولت بوده، تصویب و ابلاغشده است.
وی با اشاره به ابلاغ مصوبات یازدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات تصریح کرد: بر اساس دستورالعمل مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیر دولتی (خصوصی و تعاونی) در ارائه خدمات الکترونیکی دولت، سازمان فناوری اطلاعات ایران از حضور تمامی بازیگران حوزه فناوری اطلاعات جهت مشارکت حداکثری و سرمایه گذاری در اجرای این پروژه ها، از طریق دبیرخانه کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی مستقر در سازمان فناوری اطلاعات استقبال می کند.
متن کامل مصوبه دولت، شامل زیرخدمت های هر پروژه و دستگاهی متولی برای هر بخش در سایت سازمان فناوری اطلاعات منتشر شده است.
