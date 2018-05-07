به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر نمایندگی سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) در ایران، این سازمان اعلام کرده که علی‌رغم پیش‌بینی کاهش تولید، برآوردهای اولیه حاکی از وضعیت مطلوب بازارهای جهانی غلات در سال جاری میلادی است.

انتظار می‌رود تولید جهانی غلات در سال ۲۰۱۸ با افت ۱.۶ درصدی نسبت به سال ۲۰۱۷، به ۲ هزار و ۶۰۷ میلیون تن کاهش یابد که عمدتا ناشی از پیش‌بینی روند نزولی تولید ذرت به‌ویژه در آمریکا است.

کاهش برداشت گندم در فدراسیون روسیه نیز یکی از دلایل عمده افت تولید این محصول در جهان خواهد بود. فائو همچنین پیش‌بینی کرده است که تولید جهانی برنج با رشد ۱.۳ درصدی به ۵۱۰.۶ میلیون تن رسیده و رکورد جدیدی در این بخش ثبت شود.

پیش‌بینی جدید فائو در حوزه مصرف انسانی و دامی غلات نیز حاکی از ثبت رکورد جدید ۲ هزار و ۶۲۶ میلیون تن است. بدین ترتیب انتظار می‌رود ذخایر جهانی غلات در پایان فصل زراعی منتهی به سال ۲۰۱۹ شاهد افت ۲.۷ درصدی بوده و نسبت ذخایر به مصرف جهانی غلات نیز به ۲۷.۲ درصد کاهش یابد. این نسبت در سال ۱۷/۲۰۱۸ با ثبت رقم ۲۸.۸ درصد به بالاترین میزان طی ۱۶ سال اخیر رسیده بود.

برآوردهای فائو در بخش تجارت بین‌المللی غلات در سال ۲۰۱۸ نیز حاکی از دادوستد ۴.۶ میلیون تن غلات است که ۰.۶ درصد پایین‌تر از پیش‌بینی‌های قبلی برای فصل جاری زراعی است.

فائو همچنین در تازه‌ترین گزارش ماهیانه شاخص بهای مواد غذایی اعلام کرد که قیمت محصولات غذایی در ماه آوریل (۱۲ فروردین تا ۱۰ اردیبهشت) با افزایش جزئی نسبت به ماه مارس (۱۰ اسفند ۱۳۹۶ تا ۱۱ فروردین ۱۳۹۷) به رقم ۱۷۳.۳ واحد رسید.

بر اساس این گزارش، روند صعودی بهای غلات و محصولات لبنی در ماه آوریل نیز ادامه یافت در حالیکه قیمت شکر بار دیگر سیر نزولی داشت

شاخص بهای غلات فائو در ماه آوریل با رشد ۱.۷ درصدی توانست روند صعودی چهار ماه اخیر را حفظ کند. شاخص این محصول در ماه آوریل ۱۵.۴ درصد بالاتر از مدت مشابه در سال گذشته میلادی ثبت شد. بهای گندم نیز در پی بروز خطرات اقلیمی در آمریکا افزایش یافته، در حالیکه افت تولید ذرت در آرژانتین به دلیل خشکسالی و نیز کاهش کاشت در آمریکا به افزایش بهای این محصول در بازارهای بین‌المللی انجامیده است.

شاخص بهای لبنیات فائو نیز در ماه مارس افزایش ۳.۴ درصدی را تجربه کرد که بازتاب تفاضای بالا برای همه انواع محصولات شیر و نیز نگرانی‌ها درباره فرصت‌های صادراتی در نیوزیلند است. شاخص بهای روغن نباتی و گوشت نیز در ماه جاری میلادی به ترتیب ۱.۴ درصد و ۰.۹ درصد کاهش یافت.

شاخص بهای شکر فائو در ماه آوریل ۴.۸ پایین آمده و نسبت به مدت مشابه سال قبل به طور میانگین ۲۴ درصد کاهش یافت. افت قیمت شکر عمدتا ناشی از ثبت رکورد جدید در تولید این محصول در تایلند و هند(دومین تولید کننده بزرگ شکر در جهان) و همچنین کاهش ارزش رئال، واحد پول برزیل (بزرگترین تولید کننده شکر) است.