به گزارش خبرنگار انتظامی خبرگزاری مهر، نیروی انتظامی با صدور اطلاعیه‌ای حلول ماه مبارک رمضان را تبریک گفت.

متن این اطلاعیه به شرح ذیل است:

شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدی للناس و بینات من الهدی و الفرقان

بار دیگر ماه مبارک رمضان؛ ماه مهمانی خدا فرا می رسد و مردم خداجو و مومن آماده می شوند تا ادب حضور در ضیافت پروردگار را سرمایه خوشبختی دنیا و آخرت خود سازند.

معنویت و فضای روح بخش این ماه مبارک چنان بر ایران اسلامی حاکم می گردد که آثار لطیف و نورانی آن در عرصه های مختلف اجتماعی احساس می شود.

بی تردید امسال نیز همانند سال های گذشته، مردم مومن و پارسا با فرا رسیدن ماه مبارک خود را آماده می کنند تا با شعور و شعف وصف ناپذیر در مهمانی خدا شرکت نمایند و از این فرصت بی نظیر کمال استفاده و فیض معنوی را ببرند.

به تحقیق پاسداشت فضای معنوی و حفظ حرمت این ماه گرانقدر، مستلزم همکاری و اهتمام بیش از پیش همه شهروندان می باشد، بر این اساس نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ضمن تبریک فرا رسیدن این ماه بزرگ، در جهت تکریم و تعظیم شعائر اسلامی، عموم هموطنان عزیز را به رعایت نکات زیر دعوت می نماید:

انتظار می رود برای تقویت مراتب خویشتنداری، تحکیم پیوندهای ایمانی و گسترش ارزش های اخلاقی، هنجارهای دینی و به ویژه عفاف و حجاب در محیط های عمومی با دقت بیشتری از سوی همگان رعایت شود. بدیهی است با معدود افرادی که به نحو مشهودی هنجارشکنی کنند، برخورد قانونی لازم صورت خواهد گرفت.

براساس احکام نورانی اسلام، لازم است تمام کسانی که دارای عذر شرعی هستند از خوردن، آشامیدن و استعمال دخانیات در ملاء عام خودداری کنند.

متصدیان هتل‌ها، مهمانپذیرها، رستورانهای بین راهی، پایانه ها، فرودگاهها و ایستگاه های راه آهن با اخذ مجوز از مراجع ذیربط، ضمن رعایت شئون اسلامی و پوشش فضای خود، می توانند به مسافران ارائه خدمات دهند. سایر رستوران ها و مراکز پذیرایی از اذان صبح تا هنگام افطار پذیرای مشتری نخواهند بود.

نیروی انتظامی نسبت به ارتقاء امنیت معابر، بوستان ها و تسهیل در رفت و آمد وسایل نقلیه به ویژه در زمان افطار و شب های قدر توجه ویژه ای نموده و دستورالعمل های ترافیکی به تفکیک هر استان اعلام می‌شود.