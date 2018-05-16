بهروز دیجوریان برنده جایزه قلم طلایی در ترکیه شد

بهروز دیجوریان شاعر و مترجم در گفتگو با مهر، گفت: به تازگی روزنامه Book Cultur Art TIMES کتابم با عنوان «و قلب و کندو و برج دختر» برنده جایزه قلم طلایی شده است. این جایزه در بخش شعر این روزنامه اعطا شده است. کتاب «و قلب و کندو و برج دختر» در سال ۲۰۱۰ در ترکیه به چاپ رسید.

وی افزود: جشن تقدیم این جایزه نیز با شرکت سردبیر روزنامه نویسنده خانم سرا اردوغان، همچنین دیگر نویسندگان و هنرمندان اساتید دانشگاه، ارکان دولتی و خبرنگاران در تالار کنگره و فرهنگ باغلارباشی استانبول برگزار شد. جوایز بخش های مختلف قلم طلایی این روزنامه، پس از ارزشیابی حدود ۳ هزار و ۵۰۰ کتاب در زمینه های مختلف شعر، رمان، داستان کوتاه، طنز، روانشناسی، تحقیق و تجسس و ... اعطا شدند.

دیجوریان در پایان گفت: من در مراسمی که برای این جایزه برگزار شد، ضمن خوانش چند شعرم به زبان های فارسی، ترکی، انگلیسی و فرانسه و ترجمه هایم از چند شعر پدرم، بابا افضل کاشانی و مولانا پرداختم.