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۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۷:۲۵

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

بهروز دیجوریان برنده جایزه قلم طلایی در ترکیه شد

بهروز دیجوریان برنده جایزه قلم طلایی در ترکیه شد

بهروز دیجوریان به خاطر چاپ کتاب «و قلب و کندو و برج دختر» برنده جایزه قلم طلایی در بخش شعر روزنامه Book Cultur Art TIMES در ترکیه شد.

بهروز دیجوریان شاعر و مترجم در گفتگو با مهر، گفت: به تازگی روزنامه Book Cultur Art TIMES کتابم با عنوان «و قلب و کندو و برج دختر» برنده جایزه قلم طلایی شده است. این جایزه در بخش شعر این روزنامه اعطا شده است. کتاب «و قلب و کندو و برج دختر» در سال ۲۰۱۰ در ترکیه به چاپ رسید.

وی افزود: جشن تقدیم این جایزه نیز با شرکت سردبیر روزنامه نویسنده خانم سرا اردوغان، همچنین دیگر نویسندگان و هنرمندان اساتید دانشگاه، ارکان دولتی و خبرنگاران در تالار کنگره و فرهنگ باغلارباشی استانبول برگزار شد. جوایز بخش های مختلف قلم طلایی این روزنامه، پس از ارزشیابی حدود ۳ هزار و ۵۰۰ کتاب در زمینه های مختلف شعر، رمان، داستان کوتاه، طنز، روانشناسی، تحقیق و تجسس و ... اعطا شدند.

دیجوریان در پایان گفت: من در مراسمی که برای این جایزه برگزار شد، ضمن خوانش چند شعرم به زبان های فارسی، ترکی، انگلیسی و فرانسه و ترجمه هایم از چند شعر پدرم، بابا افضل کاشانی و مولانا پرداختم.

کد مطلب 4298287

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