به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فیوچریسم، این ربات هوشمند که DyRET نام دارد حتی می تواند از اشتباهات خود درس بگیرد و یک اشتباه را دو بار تکرار نکند.

نمونه اولیه این ربات در سال ۲۰۱۵ ساخته شد، ولی نسخه نهایی آن که به تازگی تکمیل شده می تواند حتی بر روی یخ هم حرکت کند؛ بدون آنکه لیز بخورد. این ربات حتی می تواند از صخره ها و سطوح بسیار ناهموار بالا برود و بدون سقوط از روی آنها گذر کند.

این ربات هر بار که قدمی لرزان بردارد، با تجزیه و تحلیل شرایط علت این مشکل را کشف خواهد کرد و دیگر آن را تکرار نخواهد کرد.

در آینده نزدیک این ربات با راه رفتن بر روی انواع سطوح درک کاملی از تمامی حالت های مختلفی که ممکن است در حین حرکت برایش پیش بیاید، پیدا خواهد کرد و لذا دیگر زمین نخورده یا گامی لرزان برنمی دارد.

ربات یادشده به صورت چهار پا طراحی شده و این چهارپا از طریق دومحور به صورت ضربدری به یکدیگر متصل هستند. به نظر می رسد این ربات بعد از تکمیل کاربردهای گوناگونی پیدا کند و از جمله به گزینه ای مناسب برای اجرای عملیات امداد و نجات مبدل شود.