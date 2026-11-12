به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی‌اکبر جاویدان فرمانده مرزبانی فراجا از ناکامی تیمی از گروهک تروریستی پژاک در ورود به داخل کشور و کشف مقادیر قابل‌توجهی سلاح و تجهیزات متعلق به این گروهک در مرزهای شمالغرب خبر داد و گفت: در پی رصد و پایش نوار مرزی با اشراف اطلاعاتی و آمادگی عملیاتی مرزبان، تیمی از عناصر گروهک تروریستی پژاک که قصد ورود به داخل کشور داشتند شناسایی و منهدم شد.

وی افزود: جریان این درگیری مسلحانه، ۲ نفر از عناصر گروهک مذکور بر اثر جراحات وارده به هلاکت رسیدند و مقادیر قابل‌توجهی تجهیزات متعلق به این گروهک کشف شد.

فرمانده مرزبانی انتظامی اظهار داشت: در جریان این درگیری مسلحانه، ۲ نفر از عناصر گروهک مذکور بر اثر جراحات وارده به هلاکت رسید۲ قبضه سلاح جنگی کلاشینکف مجهز به دوربین، ۶ تیغه خشاب، ۱۴۸ تیر جنگی، ۲ عدد کوله و کیسه‌خواب، ۲ دستگاه تبلت، یک دستگاه استارلینک، ۳ قبضه نارنجک دستی، یک دستگاه دوربین و غیره در این عملیات کشف شد.

سردار جاویدان خاطرنشان کرد: مرزبانان غیور مرزبانی با عزمی راسخ و روحیه‌ای جهادی، با پاسداری شبانه‌روزی از مرزهای میهن اسلامی، اجازه هیچ‌گونه تحرک و ناامنی را به عناصر معاند و گروهک‌های تروریستی نخواهند داد.