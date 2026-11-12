به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد استقبال از شهدای گمنام در استان چهارمحال و بختیاری در اطلاعیه‌ای اعلام کرد، هم‌زمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) شهرکرد، مرکز استان چهارمحال و بختیاری میزبان شش کبوتر خونین بال دفاع مقدس است.

مراسم تشییع پیکر مطهر شهدای گمنام دفاع مقدس فردا جمعه از ساعت ۸:۳۰ از میدان بسیج به سمت مصلی امام خمینی (ره) با حضور عموم مردم مؤمن و ولایی شهرکرد برگزار می‌شود.

پیکر سه تن از این یادگاران خوشنام دفاع مقدس در سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) در مصلی شهرکرد، دانشگاه فرهنگیان شهرکرد و صحن امامزاده دستگرد تشییع و خاکسپاری می‌شود و سه شهید گمنام دیگر که به صورت امانت در استان حضور داشتند، به ستاد مرکزی منتقل خواهند شد.

همچنین مراسم شب وداع با این شهدای والامقام شامگاه امروز از ساعت ۲۰:۳۰ در چهار راه هواپیمایی شهرکرد هم‌زمان با اجتماع حماسی مردم برگزار شد.

یادآور می‌شود، از ۱۶ آبان‌ماه و در ایام فاطمیه دوم، استان چهارمحال و بختیاری میزبان پیکر مطهر شش شهید گمنام و در این مدت جای‌جای این استان معطر به عطر شهدا بوده است.