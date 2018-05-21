به گزارش خبرگزاری مهر، سیده فاطمه ذوالقدر درباره بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده در کشور گفت: در فرآیند بهسازی و نوسازی نبایدصرفاً چشم انتظار دولت ماند بلکه باید به رویکرد مشارکت مردمی و مشارکت از پایین به بالا که همه ساکنین بافت فرسوده را ذی مدخل نماید توجه داشت.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد:تحقق این مهم نیازمند آموزش و آگاهی و بهره گیری از همه ظرفیت های موجود در محل است که در این میان لازم است، سهم زنان به عنوان نیمی از جمعیت مورد توجه قرار گیرد و از ظرفیت ها و پتانسیل های زنان نیز در این جریان بهره گیری لازم بعمل آید.

وی ادامه داد: در فرآیند تصویب بودجه، حداکثر تخصیص برای مساعدت‌های اجتماعی و افزایش مشارکت اجتماعی جامعه زنان با اولویت زنان سرپرست خانوار که بخش قابل توجهی از آنها ساکن در این مناطق هستند نیز لحاظ شود.

ذوالقدر افزود: حُسن رویکرد بازآفرینی شهری و همه جانبه نگری در برنامه ها و سیاست‌های بازآفرینی و بهبود بافت فرسوده شهری در این طرح درنظر گرفته شده است که امیدواریم با تحقق این برنامه شاهد بهره مندی جامعه از مزیت های این طرح ملی باشیم.

وی با بیان اینکه در فرایند بهسازی و نوسازی نباید صرفاً چشم انتظار دولت ماند، یادآورشد: در دل بافت‌های فرسوده، آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی نهفته است.

عضو مجمع نمایندگان استان تهران با بیان اینکه بازآفرینی شهری به معنای ایجاد شکل نوین و غیرمستقل از گذشته تاریخی و فرهنگی یک محله یا منطقه یا شهر است یادآورشد: با توجه به آسیب‌هایی که بافت فرسوده شهری از لحاظ ایمنی، آسیب شناسی اجتماعی و اقتصادی دارا هستند باید مبحث بازآفرینی شهری مورد پیگیری نهادها و دستگاه‌های اجرایی قرار بگیرد.