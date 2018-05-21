به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، آیین‌نامه جدید و بازنگری شده شوراهای صنفی دانشجویان و دستیاران دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی کشور، پس از تأیید وزیر بهداشت، ۳۱ اردیبهشت ماه به دانشکده و دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور ابلاغ شده است.

این آیین‌نامه مشتمل بر ۹ ماده، ۵۱ بند و پنج تبصره است که جایگزین آیین نامه شورای صنفی دانشجویان دانشگاه/ دانشکده های علوم پزشکی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ شده و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا خواهد بود.

امکان راه اندازی شوراهای صنفی ویژه دستیاران و دانشجویان دکتری

از مهم‌ترین تغییرات این آیین نامه می توان به فراهم شدن امکان تشکیل و راه اندازی شوراهای صنفی ویژه دستیاران و دانشجویان دکتری تخصصی (Ph.D) و نیز تشکیل شورای مرکزی سراسری شوراهای صنفی دانشجویی اشاره کرد.

از دیگر تغییرات این آیین نامه می توان به افزایش تعداد اعضاء هیات مرکزی نظارت بر شوراها صنفی از ۷ به ۹ نفر اشاره کرد.

در توضیح این هیات مرکزی آمده است، هیاتی است متشکل از ۹ نفر که نظارت بر عملکرد کلیه سطوح شوراهای صنفی دانشجویان و دستیاران دانشگاه/ دانشکده ها، همچنین تنظیم، تفسیر و پیشنهاد بازنگری دستورالعمل ها و آیین نامه های مرتبط را بر عهده دارد و دبیرخانه آن در معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت مستقر است.

تغییر ترکیب شورای صنفی در دانشکده های پزشکی

تغییر ترکیب شورای صنفی در دانشکده های پزشکی نیز یکی دیگر از تغییرات آیین نامه جدید شوراهای صنفی است که بر اساس آن شورای صنفی واحد شامل ۷ نفر(ترجیحا با ترکیب دو دانشجوی دوره علوم پایه و فیزیوپاتولوژی، دو کارآموز، دو کارورز، و یک دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد) است.

در این دانشکده ها چنانچه تعداد کاندیداها از مقاطع مختلف به حد نصاب نرسد، سهمیه آن مقطع به مقاطع دیگر که مشارکت بیشتری دارند اضافه می شود.

در بخش دیگری از این آیین نامه آمده است، دبیران شوراهای صنفی واحدها می توانند حداکثر تا چهار دوره متوالی انتخاب و در این جایگاه فعالیت کنند؛ در آیین نامه قبلی دبیران حداکثر تا سه دوره متوالی امکان انتخاب و فعالیت در این سمت را داشتند.

بر اساس بند الف ماده سوم آیین نامه جدید که پیش از این وجود نداشت، شورای صنفی دستیاران و دانشجویان دکتری تخصصی (Ph.D) در هر دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی که دارای دوره های تخصصی دستیاری بالینی، دندانپزشکی و دکتری تخصصی (Ph.D) هستند، تشکیل می شود.

ترکیب اعضای شورای صنفی دستیاران و دانشجویان دکتری تخصصی (Ph.D) شامل هفت نفر و با ترکیب چهار دستیار تخصصی بالینی، دو دانشجوی دکتری تخصصی (Ph.D) و یک دستیار دندانپزشکی است و دبیر این شوراهای صنفی حداکثر می تواند در دو دوره متوالی انتخاب و در این جایگاه فعالیت کند.

تغییر در تعداد و نحوه انتخاب اعضاء هیات مرکزی نظارت بر شوراهای صنفی

موضوع دیگری که باید در آیین نامه جدید مورد توجه قرار گیرد، تغییر در تعداد و نحوه انتخاب اعضاء هیات مرکزی نظارت بر شوراهای صنفی دانشجویان، دستیاران و دانشجویان PHD است؛ نخست اینکه اعضاء این هیات از هفت به ۹ نفر افزایش یافته است.

ترکیب اعضاء هیات مرکزی به ترتیب شامل معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت (رئیس)، مدیرکل امور دانشجویی وزارت بهداشت (دبیر)، معاون رفاهی/ رییس اداره رفاهی اداره کل دانشجویی وزارت بهداشت، رئیس مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت (جدید)، رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت(جدید)، یک نفر از معاونان فرهنگی و دانشجویی دانشگاه/ دانشکده های علوم پزشکی(با حکم رئیس هیات مرکزی نظارت) (کاهش تعداد از دو به یک نفر) است.

همچنین دو نفر دانشجوی منتخب از سوی مجمع دبیران شوراهای صنفی دانشجویان(با حکم رئیس هیات مرکزی نظارت) و یک نفر از دستیاران و دانشجویان دکتری تخصصی (Ph.D) منتخب از سوی مجمع دبیران شوراهای صنفی دستیاران و دانشجویان دکتری تخصصی (Ph.D) (با حکم رئیس هیات مرکزی نظارت) (جدید) از دیگر اعضای هیات مرکزی هستند.

نکته مهم در مورد انتخاب اعضاء شورای مرکزی نظارت این است که اعضاء دانشجو و دستیار شورای مرکزی نظارت به انتخاب مجمع دبیران شوراهای صنفی دانشجویان و دستیاران و دانشجویان دکتری تخصصی (Ph.D) و با حکم رئیس هیات مرکزی نظارت انتخاب می شوند. ساز و کار انتخاب اعضاء دانشجوی هیات مرکزی نظارت در آیین نامه قبلی متفاوت و تنها به انتخاب معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت تعریف شده بود.