آموزش های فنی وحرفه ای طبق سندمنطقه ای و آمایش سرزمین اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سعیدرضا شاه محمدی روز دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران در اراک اظهار داشت: در کشور مشکل مهارت آموزی وجود دارد که فقر مهارتی نام گرفته است. با افزایش مهارت و توسعه دانش در کنار آن می توان به کاهش بیکاری و پیشگیری از آسیب های اجتماعی کمک کرد.

مدیرکل فنی و حرفه ای استان مرکزی افزود: در طرح نهضت مهارت آموزی، موضوع کار آفرینی در استان مرکزی باید توسعه پیدا کند که شورای مهارت آموزی با محوریت استانداران و دبیری اداره کل فنی و حرفه ای در استان ها در حال شکل گیری است. این شورا براساس نیاز سنجی منطقه ای کار خود را دنبال می کند و استان مرکزی هم براساس توانمندی توسعه اقتصادی در همه حوزه ها پیش می رود.

وی دربخش دیگر سخنان خود بیان داشت: در استان مرکزی ۲۱ مرکز دولتی فنی و حرفه ای و ۱۹۱ آموزشگاه آزاد فعال وجود دارد. همچنین دو مرکز فنی و حرفه ای در تلخاب و خنجین در حال راه اندازی است.

شاه محمدی خاطر نشان کرد: ۹۳ کارگاه صنایع و ۱۴ مرکز جوار کارگاهی در کنار صنایع استان مرکزی به آموزش مهارت های مورد نیاز صنایع مشغول هستند. در ۱۳۶ کارگاه ثابت هم ۳۶۰ رشته مختلف مهارتی به علاقمندان آموزش داده می شود. در این رابطه ۵۰ کارگاه جوار دانشگاهی و ۵۹ کارگاه جوار شهری فعال هستند.

مدیرکل فنی و حرفه ای استان مرکزی اظهار داشت: همچنین ۱۶۷ کارگاه جوار روستایی، ۱۳۹ کارگاه جوار زندان و ۱۳۸ کارگاه صنایع ضمن کار در استان فعال است.