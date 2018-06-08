«ترامپ» توسط راهپیمایان تهرانی به دار آویخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، مردم روزه دار تهران که پیش از آغاز رسمی راهپیمایی روز قدس در خیابان ها حضور یافته بودند در اقدامی نمادین رئیس جمهور آمریکا را در اعتراض به انتقال سفارت این کشور به بیت المقدس به دار آویختند.

راهپیمایان تهرانی همچنین با حمل تابلوی بزرگی با عنوان «عاقبت اعتماد به آمریکا» که جمله ای از رهبر انقلاب مبنی بر «هرملتی که به آمریکا اعتماد کرد، ضربه خورد، حتی آن کسانی که دوست آمریکا بودند» در ذیل آن درج شده بود، تجربه اعتماد به آمریکا در ماجرای برجام را به مسئولین گوشزد کردند.

مردم تهران در اقدام نمادین دیگری، تابوت رژیم غاصب صهیونیستی را در دست گرفتند و با درج سال ۲۰۴۰ میلادی بر روی آن تاکید کردند که این رژیم تا کمتر از ۲۵ سال دیگر به دره نابودی خواهد رفت.