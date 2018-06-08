  1. سیاست
  2. سایر
۱۸ خرداد ۱۳۹۷، ۱۰:۳۵

«روزی برای قدس»؛

«ترامپ» توسط راهپیمایان تهرانی به دار آویخته شد

راهپیمایان تهرانی در اقدامی نمادین رئیس جمهور آمریکا را به دار آویختند و تابوت رژیم صهیونیستی را در دست گرفتند.

به گزارش خبرنگار مهر، مردم روزه دار تهران که پیش از آغاز رسمی راهپیمایی روز قدس در خیابان ها حضور یافته بودند در اقدامی نمادین رئیس جمهور آمریکا را در اعتراض به انتقال سفارت این کشور به بیت المقدس به دار آویختند.

راهپیمایان تهرانی همچنین با حمل تابلوی بزرگی با عنوان «عاقبت اعتماد به آمریکا» که جمله ای از رهبر انقلاب مبنی بر «هرملتی که به آمریکا اعتماد کرد، ضربه خورد، حتی آن کسانی که دوست آمریکا بودند» در ذیل آن درج شده بود، تجربه اعتماد به آمریکا در ماجرای برجام را به مسئولین گوشزد کردند.

مردم تهران در اقدام نمادین دیگری، تابوت رژیم غاصب صهیونیستی را در دست گرفتند و با درج سال ۲۰۴۰ میلادی بر روی آن تاکید کردند که این رژیم تا کمتر از ۲۵ سال دیگر به دره نابودی خواهد رفت.

هادی رضایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • ناشناس IR ۱۱:۵۹ - ۱۳۹۷/۰۳/۱۸
      0 0
      پاسخ
      برخی همچنان دنبال اروپا و آمریکا هستند و هدفشان ضربه زدن به جمهوری اسلامی ایران هست، مرگ بر آمریکا، اسراییل و مزدوران داخلی

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها