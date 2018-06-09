سعید اسدیفر نویسنده و محقق ادبیات دفاع مقدس در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: کتابی که این روزها در دست انتشار دارم، درباره زندگی شهید منوچهر وطنخواه است که سالها مفقودالاثر بود و پیکرش به تازگی به کشور بازگشت.
وی افزود: مطالب این کتاب را با مصاحبه و گفتگو با دوستان، همدورهایها و اهالی خانواده شهید وطنخواه نوشتم و مستنداتی را دربارهاش گردآوری کردم که در نهایت در قالب داستان، نوشته شدند. چون نوشتن به صورت گزارشگونه را قبول ندارم و نمیپسندم که مطلب را به صورت گزارش صرف و بیروح بنویسم. اما همه جزئیات را ذکر و روایت میکنم. مثلا یکی از افراد و همدورهایهای این شهید که برای کتاب با او مصاحبه کردم، به این نکته اشاره میکرد که توسط سربازهای یمنی به اسارت گرفته شد و این موضوع را به صورت مشروح در کتاب آوردهام که سربازهای کشورهای مختلف عربی در جنگ ایران و عراق به عراقیها خدمت میکردند. به هر حال، کتابی که درباره شهید وطنخواه آماده کردهام، قالبی داستانی دارد.
این نویسنده در ادامه گفت: منوچهر وطنخواه سرباز دیپلمهای بوده که یک بار در جبهه زخمی میشود و گوشت قسمتی از بدنش را با گوشت پایش پیوند میزنند. اما پس از مدت کوتاهی و با توجه به اینکه پزشکها او را خارج از رزم توصیف کرده بودند، به جبهه میرود. وطنخواه به جبهه میرود و در منطقه زبیدات عراق و حوالی منطقه پاسگاه فراهانی به شهادت میرسد. پیکرش هم پس از ۲۷ سال شناسایی و برگردانده شد. او را از روی پیراهن نظامیاش که سالم مانده بود، شناختند.
اسدیفر گفت: من نام کتاب را «نبرد شجاعان» گذاشتهام و آن را به بخش فرهنگی نیروی انتظامی سپرده بودم که چاپ شود اما با توجه به مسائلی که ظاهرا در بخش چاپخانه نیروی انتظامی پیش آمده، قرار است کتاب را به ناشری بیرون از این نهاد بسپارند.
