خودروی جدید تسلا با ۱۰ پیشرانه موشک ساخته می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، الون ماسک در توییتر خود اعلام کرد «بسته آپشن اسپیس ایکس» خودروی رودستار جدید شامل ۱۰ پیشرانه موشک کوچک است که اطراف خودرو بسته می شوند.

طبق گزارش ها این کیت تا سطح قابل توجهی فرایند سرعت گرفتن، ترمز گرفتن و دور زدن خودرو را بهبود می دهد.

علاوه بر آن ماسک اعلام کرده این خودرو مجهز به ویژگی Augmented Mode خواهد بود که قابلیت رانندگی کاربر را می افزاید. البته این ویژگی سبب می شود کاربر بیشتر به رانندگی توجه نشان دهد.

هنوز مشخص نیست این قابلیت چطور کار می کند. اما به نظر می رسد این ویژگی هنگام رانندگی با سرعت های بالا به کمک راننده می آید تا کنترل خودرو حفظ شود.

طرح اولیه قدرت بخشی خودرو ( car augmenting ) تازه نیست. برخی خودروهای اسپرت مانند GT-R نیسان هنگامیکه راننده با سرعت بالا حرکت می کند از این قابلیت استفاده می کنند.

خودروی لوکس تسلا مجهز به دوربین، حسگر و قدرت پردازش رایانشی است که به کاربر کمک می کند. البته با توجه به آنکه این خودرو از صفر تا ۱۰۰ کیلومتر برساعت را در ۱.۹ ثانیه طی می کند، وجود چنین قابلیتی در خودرو ملزوم است.