درخشان: هلال احمر سمنان دوره آموزشی نجات در کوهستان را برگزار کرد 

حسین درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری دوره جستجو و نجات در کوهستان توسط هلال احمر استان سمنان خبر داد و ابراز کرد: این دوره با هدف ارتقای سطح دانش تخصصی و افزایش توان عملیاتی نجاتگران از ششم الی ۱۱ بهمن‌ در شهمیرزاد برگزار شد.

وی افزود: این دوره با حضور ۲۷ نفر از نجاتگران و به میزبانی شعبه مهدیشهر برگزار گردید و شرکت‌کنندگان با آموزش‌های تخصصی جستجو، نجات و امدادرسانی در شرایط کوهستانی و محیط‌های صعب‌العبور آشنا شدند.

مدیرعامل هلال احمر استاان سمنان با تأکید بر اهمیت آموزش‌های تخصصی به خصوص با هدف ارتقای توان خدماتی و عملیاتی نیروهای امدادگر، افزود: برگزاری این‌ دوره‌ها نقش بسزایی در افزایش آمادگی، هماهنگی تیمی و ارتقای توان پاسخگویی نجاتگران در حوادث کوهستانی دارد.