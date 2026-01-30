  1. استانها
  2. سمنان
۱۰ بهمن ۱۴۰۴، ۱۱:۲۱

درخشان: هلال احمر سمنان دوره آموزشی نجات در کوهستان را برگزار کرد 

درخشان: هلال احمر سمنان دوره آموزشی نجات در کوهستان را برگزار کرد 

سمنان- مدیرعامل هلال احمر استان سمنان از برگزاری دوره استانی جستجو و نجات در کوهستان در این استان خبر داد. 

حسین درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری دوره جستجو و نجات در کوهستان توسط هلال احمر استان سمنان خبر داد و ابراز کرد: این دوره با هدف ارتقای سطح دانش تخصصی و افزایش توان عملیاتی نجاتگران از ششم الی ۱۱ بهمن‌ در شهمیرزاد برگزار شد.

وی افزود: این دوره با حضور ۲۷ نفر از نجاتگران و به میزبانی شعبه مهدیشهر برگزار گردید و شرکت‌کنندگان با آموزش‌های تخصصی جستجو، نجات و امدادرسانی در شرایط کوهستانی و محیط‌های صعب‌العبور آشنا شدند.

مدیرعامل هلال احمر استاان سمنان با تأکید بر اهمیت آموزش‌های تخصصی به خصوص با هدف ارتقای توان خدماتی و عملیاتی نیروهای امدادگر، افزود: برگزاری این‌ دوره‌ها نقش بسزایی در افزایش آمادگی، هماهنگی تیمی و ارتقای توان پاسخگویی نجاتگران در حوادث کوهستانی دارد.

کد مطلب 6735079

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها