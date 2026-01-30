درخشان: هلال احمر سمنان دوره آموزشی نجات در کوهستان را برگزار کرد 

حسین درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری دوره جستجو و نجات در کوهستان توسط هلال احمر استان سمنان خبر داد و ابراز کرد: این دوره با هدف ارتقای سطح دانش تخصصی و افزایش توان عملیاتی نجاتگران از ششم الی ۱۱ بهمن در شهمیرزاد برگزار شد.
وی افزود: این دوره با حضور ۲۷ نفر از نجاتگران و به میزبانی شعبه مهدیشهر برگزار گردید و شرکتکنندگان با آموزشهای تخصصی جستجو، نجات و امدادرسانی در شرایط کوهستانی و محیطهای صعبالعبور آشنا شدند.
مدیرعامل هلال احمر استاان سمنان با تأکید بر اهمیت آموزشهای تخصصی به خصوص با هدف ارتقای توان خدماتی و عملیاتی نیروهای امدادگر، افزود: برگزاری این دورهها نقش بسزایی در افزایش آمادگی، هماهنگی تیمی و ارتقای توان پاسخگویی نجاتگران در حوادث کوهستانی دارد.
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