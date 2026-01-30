کمبود نیرو در بخش بهداشت و درمان گرمسار؛ علوم پزشکی پیگیر باشد

به گزارش خبرنگار مهر، یاسر عربی شامگاه پنجشنبه در دیدار با رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان در دفتر خود بر لزوم رسیدگی عاجل به کمبود نیروی انسانی در بیمارستانها، به ویژه بیمارستان معتمدی، تاکید کرد
و خواستار تسریع در تکمیل پروژههای نیمهتمام از جمله ساختمان آموزشی-اداری این بیمارستان شد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان نیز بر برنامهریزی برای اجرای پروژه توسعه اورژانس بیمارستان معتمدی تاکید کرد.
علی رشیدی پور گفت: با هماهنگیهای انجامشده با وزارت بهداشت، پیگیری برای تامین اعتبار و شروع هرچه سریعتر عملیات اجرایی در دستور کار است.
همچنین در این نشست، موضوع واگذاری درمانگاه تخصصی امام(ره) و درمانگاه ایوانکی به بخش خصوصی و ضرورت بازسازی زیرساختهای آن برای ارتقای کیفیت خدمات به مردم، به طور ویژه مورد بحث قرار گرفت.
نظر شما